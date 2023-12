Nuoto, Bottazzo e Cocconcelli centrano il pass per le semifinali nei 100 misti agli Europei in vasca corta

La sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta 2023 prosegue positivamente per i colori azzurri, grazie ad un ulteriore doppio passaggio del turno verso le semifinali del pomeriggio nella piscina da 25 metri dell’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania.

Merito di Anita Bottazzo e Costanza Cocconcelli, che hanno superato in maniera convincente le batterie dei 100 misti qualificandosi per il penultimo atto della rassegna continentale. La diciannovenne trevigiana si è riscattata alla grande dopo la delusione di ieri nei suoi 100 rana, trovando un grande progresso cronometrico nella mattinata odierna con il quinto tempo assoluto in 59″74, oltre mezzo secondo in meno rispetto al suo precedente personale.

Obiettivo semifinale raggiunto senza grandi patemi anche dalla 21enne bolognese, settima overall in 59″79 con una buona distribuzione di gara nei quattro stili. Eliminata invece la stella emergente dello stile libero femminile tricolore Sara Curtis, molto vicina al suo personale in questa specialità con un 1’01″19 valevole però per il 17° posto complessivo in batteria.

Assente Jasmine Nocentini, che non si è presentata al via della terza e ultima heat dopo aver rinunciato ieri anche ai 100 rana. Miglior prestazione della mattinata per la giovane tedesca classe 2004 Nele Schulze, che ha sbriciolato il personale chiudendo in 59″14 davanti all’austriaca Lena Kreundl (59″35) e alla svedese Louise Hansson (59″37) nella graduatoria combinata delle batterie.

Foto: Lapresse