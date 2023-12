Nuoto: l'Italia va in finale con il primo posto nella 4x50 mista maschile ed è la favoritissima per l'oro

Una delle carte più importanti da medaglia d’oro per l’Italia in questa seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in quel di Otopeni timbra il cartellino al mattino: la 4×50 mista al maschile.

Gli azzurri infatti hanno chiuso al primo posto la propria batteria in 1:34.07 e sono al comando della classifica complessiva, guadagnando la corsia 4 per la finale.

Lorenzo Mora, Federico Poggio, Thomas Ceccon e Giovanni Izzo sono riusciti a gestire al meglio la situazione strappando il pass della finale, dove potrebbe esserci qualche cambio (inserimenti di Niccolò Martinenghi a rana e Lorenzo Zazzeri nello stile libero).

Battuta la Gran Bretagna, la rivale più ostica nella finale. Stamattina frazioni ottime per Mora e, soprattutto, Ceccon, mentre qualche imperfezione in partenza per Poggio.

Foto: Lapresse