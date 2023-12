Nuoto, Benedetta Pilato si arrende alla giovane estone Jefimova ed è argento europeo nei 100 rana

Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’argento nei 100 rana degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena la pugliese si è dovuta arrendere alla giovane, classe 2006, Eneli Jefimova, che si è imposta con il crono notevole di 1:03.21.

Ci ha provato a Pilato a prendersi l’oro, impostando una gara d’attacco fin dalle primissime battute. Ne è una conferma il passaggio ai 50 metri di 29.30, decisamente spinto. Uno split che l’azzurra non è stato in grado di gestire, specialmente per quanto accaduto negli ultimi 25 metri, come il crono di 17.89 certifica rispetto al 16.70 di Jefimova.

L’estone, infatti, non si è lasciata scomporre più di tanto dal passaggio veloce di Benny, toccando la piastra a metà a gara in 29.97 e poi facendo la differenza con una splendida progressione, sancita da un crono di primo livello. Tuttavia, per la nostra portacolori si tratta del primo podio nella piscina da 25 metri in questa specialità, che in passato non le aveva regalato grosse soddisfazioni. Oltre a ciò, anche il ritorno a tempi sotto l’1:04 (1:03.76), cosa che non accadeva da tre anni, quando realizzò il primato italiano di 1:03.55 a Budapest (Ungheria).

Una finale nella quale era presente colei che aveva vinto l’oro continentale due anni fa a Kazan (Russia), Martina Carraro, giunta settima in 1:05.47 e non in grado di lottare per la top-3. Il bronzo, infatti, è andato all’olandese Tes Schouten (1:04.04).

