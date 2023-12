Nuoto, Zazzeri e Miressi in finale dei 50 sl agli Europei in vasca corta: lotta per le medaglie

Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi si sono qualificati con personalità alla finale dei 50 stile libero agli Europei 2023 in vasca corta. Gli azzurri torneranno in acqua domani pomeriggio per andare a caccia delle medaglie in una gara che si preannuncia altamente equilibrata, incerta e avvincente.

La pole position a Otopeni (Romania) è stata conquistata dal britannico Benjamin Proud, capace di imporsi nella seconda semifinale con il tempo di 20.66. L’altra semifinale è stata dominata da Lorenzo Zazzeri, capace di toccare la piastra in 20.85 (secondo tempo del pomeriggio) e di infliggere un rilevante distacco al francese Florent Manadou (21.06) e all’ucraino Vladyslav Bukhov (21.16), entrambi ammessi alla finale.

Alessandro Miressi ha invece concluso al quinto posto nella semifinale di Proud, chiudendo in 21.02 (sesto crono del turno) alle spalle anche dell’ungherese Szebasztian Szabo (20.87), del britannico Lewis Burras (20.88) e del francese Maxime Grousset (20.94).

Foto: Lapresse