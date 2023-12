Nuoto, Benedetta Pilato: “Non mi aspettavo le altre così tanto competitive”

Benedetta Pilato ha centrato l’ultimo atto dei 50 metri rana femminili agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso ad Otopeni (Romania), facendo segnare il miglior tempo in semifinale: il crono di 28″98 è anche il nuovo record dei Campionati. L’azzurra si è fermata al termine della gara per commentare quanto avvenuto in vasca ai microfoni di Rai Sport.

Gara brillante e virata riuscita: “Dopo che ne ho fatte 40 in questa settimana… Ho provato a fare il 25 un po’ più controllato, per quanto si possa dire in un 50, per arrivare meglio al muro, e comunque ha funzionato“. Le avversarie in finale: “Dopo stamattina sinceramente pensavo sarebbe stato un po’ più semplice, nel senso che non mi aspettavo le altre così tanto competitive, però ci piace“.

Una battuta sul terzo tempo di Jasmine Nocentini: “Ci mancava un’altra ranista in Italia, soprattutto nella velocità proprio eravamo pochissime! A parte gli scherzi, sono super contenta comunque di avere anche un’altra italiana in finale, poi lei è una nuova scoperta, quindi niente da dire, assolutamente“. Sulla finale di domani: “Non lo so, speriamo bene. Speriamo di fare la virata!“.

