Nuoto, Alberto Razzetti strappa il pass per la finale dei 200 farfalla agli Europei in vasca corta

Tutto facile per Alberto Razzetti nelle semifinali dei 200 farfalla maschili agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Otopeni, in Romania. Dopo aver ottenuto poco fa l’accesso per l’ultimo atto dei 100 misti, l’azzurro classe 1999 ha conquistato con grande facilità il pass anche per la finale della gara in cui è campione in carica. Eliminato invece l’altro italiano Christian Ferraro.

Razzetti ha iniziato la seconda semifinale con una vasca di studio, prima di iniziare a spingere già dai secondi 25 metri. L’italiano ha così lottato per tutto il resto della gara con lo svizzero Noe Ponti e il tedesco Ramon Klenz e alla fine ha chiuso al secondo posto in 1:52.25 (secondo tempo assoluto), restando alle spalle di Ponti, primo in 1:51.79, ma davanti a Klenz, terzo in 1:52.73.

Nella stessa semifinale di Razzetti, Ferraro non è riuscito a trovare una grande tempo (1:55.15) ed è stato dunque eliminato. Per quanto riguarda i qualificati in finale, oltre a Ponti, Razzetti e Klenz, ce l’hanno fatta il ceco Ondrej Gemov (1:52.46), il britannico Edward Mildred (1:53.01), l’ungherese Richard Marton (1:53.25), l’estone Kregor Zirk (1:53.35) e il bulgaro Peter Mitsin (1:53.77).

Foto: LaPresse