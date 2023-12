Nuoto, Alberto Razzetti in finale nei 200 farfalla: “Domani voglio difendere il titolo”

Alberto Razzetti convince e conquista la finale dei 200 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Otopeni in Romania. L’azzurro, che è il campione in carica, ha concluso al secondo posto la proprio semifinale con il tempo di 1’52”25, battuto solamente dallo svizzero Noè Ponti, che ha accelerato nell’ultima vasca, concludendo con il crono di 1’51”79.

Razzetti andrà sicuramente a caccia della medaglia d’oro domani in finale, anche se la sfida con Ponti sarà decisamente complicata per l’azzurro. Attenzione anche al ceco Ondrej Gemov, che aveva vinto la prima semifinale con il tempo di 1’52”46.

Queste le prime parole di Razzetti: “E’ stata sicuramente una buona semifinale e ho ottenuto un ottimo tempo. Volevo toccare tra i primi due perchè so che bastava per raggiungere la finale. Domani ci proveremo sicuramente a chiudere davanti”

Un Razzetti super impegnato in questi Europei: “Ormai ci ho fatto l’abitudine e riesco a gestire le fatiche. Domani bisogna cercare di difendere il titolo”

FOTO: LaPresse