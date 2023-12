Nuoto, Alberto Razzetti si tinge d’argento nei 200 misti a Otopeni. Oro a Duncan Scott

Entra far parte dell’album dei ricordi la Finale dei 200 misti uomini degli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena l’alternarsi degli stili ha regalato non poco spettacolo e gli atleti sono stati chiamati a trovare la giusta coordinazione tra farfalla, dorso, rana e stile libero al fine della massimizzazione del risultato.

Alberto Razzetti si è tinto d’argento con il crono di 1:53.09. Una gara un po’ sottotono quella del ligure che ha fatto fatica a trovare il ritmo giusto di nuotata, specialmente nella sua frazione preferita. La rana ha un po’ tradito Razzetti, che comunque è riuscito a portarsi a casa una piazza d’onore degna di rispetto.

La vittoria è andata al britannico Duncan Scott, abile in tutte e quattro le frazioni e con una rana molto efficace ha saputo fare la differenza. Il crono di 1:50.98 gli ha sorriso, confortando la sua scelta di non disputare i 200 stile libero. A completare la top-3 è stato il lituano Danas Rapsys (1:53.49), bravo a riemergere nell’ultima frazione a stile libero.

Razzetti ci riproverà nei 200 farfalla uomini, dove è tra i favoriti e cercherà di far saltare il banco. Certo, ci sarà da battere lo svizzero Noe Ponti.

