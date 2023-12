Scacchi, Europei rapid 2023: Martirosyan al comando dopo sei turni, Sabino Brunello lontano

Sono iniziati oggi gli Europei rapid di scacchi, in scena a Zagabria con la sola parte Open protagonista (quella femminile avrà luogo a gennaio nel Principato di Monaco). Due i giorni dedicati al tempo di riflessione pari a 15 minuti più 10 secondi a mossa per giocatore, con 11 turni previsti, sei dei quali oggi. Sabato 16 tutto in una giornata per quel che riguarda il blitz (3’+2″).

Al comando da solo c’è l’armeno Haik Martirosyan, 23enne che da due anni abbondanti è entrato nei primi 100 del ranking mondiale e che qui entra da ottavo favorito della lista, almeno secondo il rating FIDE rapid (che non corrisponde necessariamente a quello a cadenza classica, anzi). Ottimo finora il suo ruolino di marcia, anche per avversari battuti. Nell’ordine, si tratta dell’ucraino Valentin Hulka, dello svedese Drazen Dragicevic, del kosovaro Nderim Saraci, dello sloveno Matej Sebenic, del croato Ante Saric e del montenegrino Denis Kadric.

All’inseguimento c’è un quartetto a mezzo punto di distanza: a comporlo l’azero Rauf Mamedov, il rumeno Bogdan-Daniel Deac, il serbo Novak Cabarkapa e il russo in quota Serbia Alexey Sarana. Più distanti altri tra i maggiori accreditati per questo evento che, ad ogni modo, non ha richiamato il massimo possibile in Europa, se non altro perché molti big sono concentrati sui Mondiali rapid e blitz di Samarcanda del tradizionale periodo 26-30 dicembre.

L’Italia schiera in gara Sabino Brunello, che pur con il ruolo di sesto favorito dato da un rating blitz di 2652 non compete con i migliori di questo lotto. Lo testimonia il punteggio di 3,5 (123° posto), giunto dopo una giornata da 3,5/4 nei primi quattro turni e, poi, due sconfitte consecutive che ne hanno deteriorato la classifica. Ci sono altri due azzurri in gara, senza reali ambizioni di classifica: Giampaolo Buchicchio è a quota 3, con il 196° posto in via ufficiale, mentre Daniele Pedini si colloca 255° a 2,5.

Foto: FIDE / Mark Livshitz