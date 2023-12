NFL, cadono le prime della classe nella 13a settimana! I 49ers demoliscono gli Eagles a domicilio, i Packers stendono i Chiefs

La tredicesima settimana della NFL 2023-2024 ci ha regalato la super-sfida tra le due regine della NFC e spunti davvero a non finire. Il ko dei Philadelphia Eagles riapre ogni discorso nella Conference, con una corsa a 4 per la testa di serie numero 1 in vista dei play-offs, che si farà davvero infuocata. Stesso discorso nella AFC, con la caduta dei Kansas City Chiefs che, al momento, danno il là alla fuga in vetta di Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio c0s’è successo nel fine settimana della NFL.

Nella NFC il big match tra Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers (quello che molti vedono già come Championship della NFC) regala un match a senso unico. Non senza sorpresa. Partono meglio gli Eagles 6-0 nel primo quarto, poi i californiani dominano in lungo ed in largo, con 14 punti a quarto fino ad un eloquente 42-19 finale. Nella corsa alla NFC i Niners hanno piazzato quello che negli States si chiama “Statement game”, ovvero un match che dà una dimostrazione, e averlo fatto in casa di Phila (ora 10-2 in stagione) ha un valore doppio. Purdy impressiona con 314 yds e 4 mete, Deebo Samuel riceve per 116 e 2 td, ma quello che più fa la differenza è la difesa di San Francisco che limita a 46 yds le corse dei padroni di casa. A 9-3 assieme a Kittle e compagni, salgono i Dallas Cowboys (che superano 41-35 i Seattle Seahawks) ed i Detroit Lions che passano a New Orleans contro i Sants per 33-28. Salgono sul 9-3 anche i Dallas Cowboys che superano in rimonta i Seattle Seahawks dopo un match ad altissimo punteggio (41-35) con Prescott da 299 yds su lancio e 3 td e Lamb da 116 yds su ricezione e un td, mentre dall’altra parte risulta infruttuoso lo show di DK Metcalf (6 ricezioni, 134 yds e ben 3 td). Alle loro spalle troviamo ben 5 squadre con un record di 6-6 tutte pronte a sgomitare per i play-off.

Passando alla AFC i Kansas City Chiefs cadono in casa dei Green Bay Packers per 27-19 al termine di un match sempre all’inseguimento dei giallo-verdi. Mahomes chiude con 210 yds, un td e un intercetto, mentre Love domina con 267 yds e 3 td, con la sensazione che la franchigia del Wisconsin stia davvero iniziando a carburare dopo un inizio non semplice vista l’età media giovanissima del roster del post-Aaron Rodgers. Con questo ko, che porta i campioni in carica sull’8-4, sono i Miami Dolphins a salire 9-3 assieme ai Baltimore Ravens (in attesa dei Jacksonville Jaguars di questa notte) schiantando Washington 45-15. Alle loro spalle crollano Pittsburgh Steelers (ko in casa contro i derelitti Arizona Cardinals) e Cleveland Browns demoliti a Los Angeles per mano dei Rams. Si portano sul 7-5 ed in zona play-off Indianapolis Colts (che superano i Tennessee Titans 31-28 nello scontro interno alla AFC South) e Houston Texans (22-17 sui Denver Broncos).

I RISULTATI DELLA 13a SETTIMANA DELLA NFL

Dallas Cowboys (8-3)-Seattle Seahawks (6-5)

Tennessee Titans (4-8)-Indianapolis Colts (7-5) 28-31

New England Patriots (2-10)-Los Angeles Chargers (5-7) 0-6

New Orleans Saints (5-7)-Detroit Lions (9-3) 28-33

New York Jets (4-8)-Atlanta Falcons (6-6) 8-13

Pittsburgh Steelers (7-5)-Arizona Cardinals (3-10) 10-24

Washington Commanders (4-9)-Miami Dolphins (9-3) 45-15

Houston Texans (7-5)-Denver Broncos (6-6) 22-17

Tampa Bay Buccaneers (5-7)-Carolina Panthers (1-11) 21-18

Los Angeles Rams (6-6)-Cleveland Browns (7-5) 36-19

Philadelphia Eagles (10-2)-San Francisco 49ers (9-3) 19-42

Green Bay Packers (6-6)-Kansas City Chiefs (8-4) 27-19

Jacksonville Jaguars (8-3)-Cincinnati Bengals (5-6): questa notte

Squadre in bye: Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings, New York Giants, Baltimore Ravens

Foto: kovop / Shutterstock.com