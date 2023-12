Next Gen ATP Finals 2023: Fils e Medjedovic, l’ultima dell’anno per l’ultimo trofeo

Ultimo trofeo della stagione ATP in palio, anche se senza punti e con un format che definire particolare è anche il minimo. A Jeddah, in Arabia Saudita, va in scena la finale delle Next Gen ATP Finals. La disputeranno Arthur Fils e Hamad Medjedovic: se il francese era atteso, per il serbo c’è un fattore fortuna a raccontare dell’ingresso nell’ultimo atto.

In semifinale Fils, che entrava da numero 1 del tabellone, ha sconfitto il connazionale Luca van Assche in quattro set, prendendosi un po’ la rivincita contro lo stesso avversario che lo aveva sconfitto nella finale del Roland Garros junior di due anni fa.

Per quanto riguarda Medjedovic, invece, è stato il ritiro a metà secondo set dello svizzero Dominic Stricker a lanciarlo verso l’ultimo atto. Anche il suo percorso fino a questo momento è risultato immacolato: in breve, uno dei due dovrà forzatamente finire di essere imbattuto.

Per i due si tratta della prima volta l’uno contro l’altro, e questo vale anche per i tornei junior, nei quali non si sono mai affrontati. La classifica e l’esperienza fin qui accumulata parlerebbero a favore del transalpino rispetto al prediletto di Novak Djokovic, che però soprattutto nella seconda metà del 2023 ha saputo dimostrare di aver conosciuto una crescita importante. Vero è che il classe 2004 si è spinto molto più in là, annoverando tra i suoi scalpi quelli di Ruud e Tsitsipas e prenotando un 2024 da grande protagonista. Intanto, però, deve aggiungersi a un albo d’oro che vanta già nomi importanti: lo stesso Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Foto: LaPresse