America’s Cup, Luna Rossa vicina alla finale a Jeddah. Ancora due regate di flotta prima del Match Race con New Zealand

Luna Rossa Prada Pirelli sta recitando un ruolo da protagonista in questi giorni nelle acque del Mar Rosso, dimostrando un evidente passo in avanti rispetto al primo appuntamento di Vilanova. La seconda tappa delle Preliminary Regatta in vista della 37ma America’s Cup si conclude oggi a Jeddah (Arabia Saudita) con le ultime due regate di flotta e la finalissima con format Match Race.

Emirates Team New Zealand ha avuto una costanza di rendimento eccezionale sin qui, ottenendo il pass per l’atto conclusivo addirittura con una giornata d’anticipo (+22 sulla terza in classifica, con 20 punti ancora a disposizione) e confermandosi in generale la barca da battere anche tra gli AC40 monotipo (imbarcazioni tutte uguali che non verranno utilizzate l’anno prossimo per la Coppa America a Barcellona).

Il sodalizio italiano dello skipper Max Sirena può però pensare di impensierire anche i detentori della Vecchia Brocca su una singola regata Match Race, ma prima dovrà blindare la seconda posizione in classifica generale nelle due prove di flotta che apriranno il day-3. Luna Rossa ha un margine abbastanza rassicurante di 11 punti sugli svizzeri di Alinghi e di 16 sui britannici di Ineos.

L’equipaggio azzurro composto dai timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni e dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris potrebbe anche permettersi di coprire le mosse dell’imbarcazione elvetica, in modo da tutelarsi e non perdere troppi punti nei confronti dei più diretti inseguitori in graduatoria in ottica Finale. Molto dipenderà ovviamente dalle condizioni meteo e da quale vento troveranno i team impegnati a Jeddah.

