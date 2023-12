Tennis, Luca Nardi rivela con il sorriso: “Farò la preparazione invernale con Sinner, sperando che mi lasci giocare!”

Un anno complicato per Luca Nardi. Il classe 2003 del Bel Paese avrebbe sperato di entrare di diritto nella top-100 del ranking ATP, ma la costanza di rendimento è venuta a mancare nella sua stagione. Le capacità tennistiche sono notevoli, ma il lavoro andrà fatto sul fisico per adattarsi sempre di più agli sforzi prolungati e anche da un punto di vista mentale. La sensazione, infatti, è che al giovane pesarese venga meno un po’ di quella cattiveria agonistica, componente indispensabile per emergere.

E così, dopo essere uscito di scena dalle Next Gen ATP Finals di Gedda, Luca ha già chiaro cosa fare. La rivelazione è arrivata ai microfoni di SuperTennis: “Tornerò da Jeddah, ma mi prenderò soltanto 3/4 giorni di pausa, purtroppo ho poco tempo ma cercherò di staccare un po’ la testa. Ero fuori da quasi un mese e mezzo, ammetto di essere un pochino stanco. Svolgerò la preparazione in vista del 2024 ad Alicante con Jannik Sinner“.

Sarà quindi il n.4 del mondo ad allenarsi con lui in Spagna, a partire dalla prossima settimana. Si prevede un periodo lungo in cui entrambi si alleneranno alacremente e magari Nardi potrà prendere anche spunto dal modus operandi dell’altoatesino, un modello da questo punto di vista: “Spero che mi lasci giocare! (sorride, ndr). No, scherzo, comunque farò due o tre settimane in Spagna. Cercherò di giocare il mio miglior tennis il prossimo anno, ma senza troppe pressioni: avevo detto a inizio stagione che sarei voluto entrare nei 100 già nel 2023, però non ci sono riuscito. Vedremo come andrà nel 2024“, ha concluso il pesarese.

Chiusa l’annata da n.115 del ranking, il tennista nostrano spera di ripartire in maniera convincente, pensando alla trasferta australiana che culminerà con lo Slam di Melbourne.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it