Calendario taekwondo 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista di un 2024 destinato a regalare grandi emozioni per il taekwondo. Dal 7 al 10 agosto si terrà l’appuntamento più importante non solo della stagione ma dell’ultimo triennio, con i Giochi Olimpici di Parigi, ma in precedenza il calendario proporrà altri eventi interessanti su diversi fronti.

A marzo ci sarà infatti il torneo europeo di qualificazione a cinque cerchi con in palio gli ultimi pass a disposizione per i Paesi del Vecchio Continente, mentre Belgrado dal 10 al 12 maggio ospiterà i Campionati Europei Senior. Nella seconda parte della stagione, dopo le Olimpiadi, ci sarà spazio per i Mondiali Junior in Corea del Sud e per le Finali Grand Prix.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di taekwondo previsti al momento nel 2024:

CALENDARIO TAEKWONDO 2024

8-10 marzo Torneo europeo di qualificazione olimpica – Sofia (Bulgaria)

26-28 aprile President’s Cup europea – Tallinn (Estonia)

10-12 maggio Europei – Belgrado (Serbia)

7-10 agosto Olimpiadi – Parigi (Francia)

1-6 ottobre Mondiali Junior – Chuncheon (Corea del Sud)

Dicembre (date esatte ancora da stabilire) Grand Prix Final – Sede da stabilire

