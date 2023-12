MotoGP, Marc Marquez si paragona a Max Verstappen: “Lui ha il killer instinct come me”

Marc Marquez è pronto per rilanciare le sue quotazioni in vista del 2024. Lo spagnolo ha lasciato la Honda dopo un rapporto che durava da undici anni. Gli ultimi risultati non erano stati all’altezza delle ambizioni del Cabroncito in MotoGP e, viste le problematiche della moto giapponese, Marquez ha deciso di cambiare aria e di accasarsi al Team Gresini.

L’asso nativo di Cervera avrà a sua disposizione una Ducati GP23, per intenderci quella che ha permesso a Francesco Bagnaia di vincere il titolo quest’anno. Tradotto: un mezzo altamente qualificato. Pur non avendo un trattamento da ufficiale, tutti sono convinti che Marc sarà in lizza per il titolo e i tempi messi in mostra nel test di Valencia (Spagna) confermano questo.

Un Marquez desideroso di tornare a lottare per qualcosa di importante, spinto dalla stessa fame di successo di Max Verstappen, reduce da una stagione in F1 incredibile. L’olandese si è aggiudicato 19 dei 22 appuntamenti in calendario ed è stato il despota incontrastato dell’annata. Un connubio con la Red Bull incredibile, che rafforza la sua candidatura a n.1 per il campionato 2024.

A questo proposito Marquez, in un’intervista a Racingnew365, ha valutato il modo di competere di Max, paragonandolo al suo: “Mi piace molto nel suo modo di correre. Ha un unico obiettivo: vincere. Per avere successo devi avere killer instinct. Non ha importanza come raggiungere quel traguardo, ma farlo e basta. La sua priorità è imporsi e in questo senso ha il mio stesso approccio“.

Foto: MotoGP.com Press

