Monobob, Lisa Buckwitz completa la doppietta a Igls e insidia Kaysha Love in classifica generale

Lisa Buckwitz piazza la doppietta. La tedesca, infatti, dopo il primo successo di ieri, si è aggiudicata anche la seconda prova di Igls-Innsbruck, valevole per la Coppa del Mondo di monobob 2023-2024. La classifica generale dopo la seconda gara austriaca vede ancora in vetta Kaysha Love con 627 punti con appena 9 punti di margine proprio sulla tedesca, quindi terza Breeana Walker a 33, mentre Melanie Hasler è quarta a 57.

Sul budello austriaco Lisa Buckwitz centra il successo con il tempo complessivo di 1:49.42 (54.67 nella prima manche e 54.75 nella seconda) con appena 11 centesimi di vantaggio sulla statunitense Kaysha Love (54.85 e 54.68) quindi completa il podio l’australiana Breeana Walker a 13 (54.77 e 54.78).

Quarta posizione per la svizzera Melanie Hasler a 22 centesimi dalla vetta (54.80 e 54.84), quindi è quinta la canadese Cynthia Appiah a 35 (54.96 e 54.81). mentre è sesta la statunitense Elana Meyers-Taylor a 48 (54.97 e 54.93). Settima la rumena Andreea Grecu a 53 centesimi (54.98 e 54.97), ottava la tedesca Laura Nolte a 62 centesimi (55.00 e 55.04), nona la britannica Adele Nicoll a 93 (55.18 e 55.17), mentre completa la top10 la cinese Ying Qing a 1.17. Si ferma in 17a e penultima posizione la nostra Giada Andreutti a 3.11 (56.28 e 56.25).

A questo punto la Coppa del Mondo di monobob si prende una lunga pausa per le vacanze natalizie e tornerà in scena solamente nel fine settimana del 13-14 gennaio con la terza tappa della sua stagione, a Sankt Moritz, in Svizzera.

