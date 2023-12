Moguls, Kingsbury il migliore nelle qualifiche ad Alpe d’Huez

All’Alpe d’Huez (Francia) si è aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle. Ad aprire le danze sono state le qualificazioni maschili. Il canadese Mikael Kingsbury ha messo subito in chiaro le cose e ha firmato il miglior punteggio (81.88), precedendo in maniera nitida il giapponese Ikuma Horishima (78.74) e il francese Benjamin Cavet (76.86).

Più attardati il kazako Pavel Kolmakov (74.65), lo statunitense Dylan Walczyk (74.30) e l’australiano Cooper Woods (74.22). Il nostro Massimo Bellucci non ha terminato la prova. Domani si tornerà sulla neve in terra transalpina per la disputa delle fasi finali per entrambi i sessi.

Foto: Lapresse