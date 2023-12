Moguls, Kingsbury e Anthony vincono in Coppa del Mondo all’Alpe d’Huez

All’Alpe d’Huez (Francia) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Mikael Kingsbury ha ribadito di essere la stella indiscussa di questa specialità e ha trionfato con un perentorio 86.55, infliggendo un distacco abissale al connazionale Elliot Vaillancourt (77.44) e al giapponese Ikuma Horishima (77.23). Secondo sigillo consecutivo per il nordamericano, che allunga in testa alla classifica generale, dove vanta 60 punti di vantaggio nei confronti di Horishima.

L’australiana Jakara Anthony ha invece vinto la gara femminile con uno schiacciante 79.98, giganteggiando davanti alle statunitensi Jaelin Kauf (75.64) e Olivia Giaccio (74.82). L’oceanica prosegue nel proprio filotto di successi: terza affermazione consecutiva e primo posto rafforzato in classifica generale, con 120 punti di vantaggio su Giaccio e 130 su Kauf e sulla giapponse Riino Yanagimoto. Domani ci sarà spazio per una gara di dual moguls sempre in terra transalpina.

Foto: Lapresse