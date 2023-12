Milano-Cortina 2026, Giuseppe Sala: "Il 29 dicembre Abodi in visita sui siti olimpici. Sulla pista da bob..."

Il lungo e travagliato percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 prosegue sul fronte organizzativo con alcuni nodi ancora da sciogliere e dei lavori ben lontani dalla conclusione. Giuseppe Sala, sindaco milanese, ha fornito degli aggiornamenti (fonte: Ansa) a margine degli auguri di Natale con la stampa.

Venerdì 29 dicembre infatti Andrea Abodi, Ministro per lo sport, raggiungerà Milano per visitare alcuni siti olimpici: “Lo accompagnerò a fare il giro delle tre sedi olimpiche che sono Santa Giulia, dove ci sarà l’arena per l’hockey, poi il villaggio olimpico e la fiera dove ci sarà lo speed skating. Noi dobbiamo avere la certezza sulla buona continuazione dei lavori ma è anche il momento di promuovere l’idea olimpica, é giusto farlo adesso e comunicare di più e meglio“, dichiara Sala.

Il sindaco di Milano ha poi spiegato che quest’oggi si svolgerà una riunione della Fondazione Milano-Cortina in cui verranno presi in considerazione i dossier di Cortina e Cesana Pariol per il progetto della pista che dovrà ospitare le gare olimpiche di bob, skeleton e slittino: “Non credo che sarà un incontro risolutivo. Come ho già detto diverse volte cerchiamo di scegliere la soluzione che costa meno“.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Olimpiadi su OA Sport...