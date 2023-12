Michela Moioli torna a ruggire nello snowboardcross! Trespeuch vince, azzurra seconda a Les Deux Alpes

Torna sul podio Michela Moioli nella Coppa del Mondo di snowboardcross. Risolti i problemi fisici, che l’hanno attanagliata nella passata stagione, la campionessa olimpica di PyeongChang è riuscita subito a centrare la top-3 al primo appuntamento dell’anno in quel di Les Deux Alpes (Francia).

Seconda piazza per la bergamasca, che torna sul podio a più di un anno e mezzo di distanza, con la trentottesima top-3 della carriera. In ogni caso ottima condotta di gara per lei sia nell’atto conclusivo che nelle fasi precedenti, a conferma di uno stato di forma che sembra essere tornato quello dei giorni migliori.

A batterla sul rettilineo finale dopo una battaglia durata praticamente tutta la Big Final è la beniamina del pubblico Chloe Trespeuch, al successo numero cinque della carriera. Completa il podio l’australiana Belle Brockhoff, mentre quarta è la tedesca Jana Fischer. L’altra azzurra qualificata alle fasi finali, Caterina Carpano, è stata eliminata nei quarti.

Per Moioli si tratta del 38° podio in Coppa del Mondo a livello assoluto: i piazzamenti si suddividono tra 17 vittorie, 13 secondi posti e 8 terzi posti.

Foto: Pier Colombo