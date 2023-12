Medjedovic-Stricker, NextGen Finals 2023: orario seconda semifinale, programma, tv, streaming

Hamad Medjedovic e Dominic Stricker si giocheranno la seconda semifinale delle Next Gen ATP Finals 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita. Per i due cammino piuttosto avventuroso e vero e proprio “salvataggio” avvenuto nel terzo e ultimo giorno, in virtù dei risultati che si sono verificati.

Tra i due esiste un precedente, che l’ATP per forza di cose non può conteggiare in quanto si riferisce all’epoca juniores. Il serbo e lo svizzero si trovarono di fronte nel Grade 3 di Ramat Hasharon, in Israele, e fu Medjedovic a ritirarsi quando era sotto 6-2 2-0. L’elvetico è dallo scorso settembre in top 100, obiettivo che dev’essere ancora raggiunto da colui che è una specie di pupillo di Novak Djokovic, che ne ha aiutato notevolmente lo sviluppo.

La seconda semifinale delle Next Gen ATP Finals 2023 tra Hamad Medjedovic e Dominic Stricker si giocherà non prima delle ore 19:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, sito di SuperTennis e SuperTenniX.

CALENDARIO MEDJEDOVIC-STRICKER, NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI

Venerdì 1° dicembre

Ore 17:00 Fils (FRA) [1]-Van Assche (FRA) [2]

Ore 19:00 Medjedovic (SRB) [6]-Stricker (SUI) [3]

PROGRAMMA NEXT GEN ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, sito di SuperTennis e SuperTenniX

Foto: LaPresse