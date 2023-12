Matteo Berrettini ha scelto il nuovo allenatore! Storica spalla di Rafael Nadal per tornare grande

Matteo Berrettini ha scelto il suo nuovo coach, dopo la separazione dallo storico tecnico Vincenzo Santopadre. Il tennista romano ha optato per Francisco Roig, 55enne spagnolo ex numero 60 al mondo. L’iberico ha lavorato per ben 18 anni (dal 2005 al 2022) nello staff di Rafael Nadal, prima accanto a Zio Toni e poi a Carlo Moya.

L’azzurro ha incominciato ad allenarsi a Montecarlo affiancato dall’iberico, che seguirà così il finalista di Wimbledon 2021 già a partire dall’ormai imminente trasferta australiana: prima il torneo ATP 250 di Brisbane e poi gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica. Il 27enne dovrà cercare di risalire la china dopo una stagione complicatissima a seguito di una lunga serie di problemi fisici e dopo essere scivolato al 92mo posto del ranking ATP.

Nelle ultime settimane si vociferava che Matteo Berrettini fosse molto vicino allo svedese Thomas Enqvist, 49enne ex numero 4 al mondo ma, come riporta Ubitennis, sembra che lo scandinavo abbia declinato la proposta a causa di motivazioni personali.

Foto: Lapresse