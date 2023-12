Marsili-Gwynne oggi, Europeo boxe pesi leggeri: orario, programma, tv, streaming

Emiliano Marsili, a 47 anni, ci prova ancora e va alla caccia dell’Europeo dei pesi leggeri. Il suo avversario è Gavin Gwynne, gallese che ha già scalato le gerarchie in terra britannica e ora cerca di farlo anche in Europa per mezzo di questo che è un titolo vacante.

Per Marsili, ancora imbattuto nella sua ormai lunghissima parabola agonistica, si tratta forse dell’ultima o di una delle ultime occasioni per far valere il talento che lo mantiene ancora lì, a lottare con quanto di meglio può offrire il pugilato continentale. Si è svolta ieri la cerimonia del peso; programma non troppo ricco, ma di buona qualità per arrivare fino a quello che è l’evento principale della serata.

Il combattimento valido per l’Europeo dei pesi leggeri tra Emiliano Marsili e Gavin Gwynne si terrà questa sera, con inizio riunione alle ore 20:00. Il main event è atteso alle ore 23:00 e sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

SEGUI MARSILI-GWYNNE SU DAZN A SOLI 9,99 € AL MESE

CALENDARIO MARSILI-GWYNNE OGGI

Venerdì 1° dicembre

MAIN EVENT

Ore 23:00 circa Emiliano Marsili-Gavin Gwynne – Europeo leggeri

SOTTOCLOU (dalle ore 20:00)

Brad Strand-Joshua John – Supergallo

Sam Noakes-Carlos Perez – Leggeri

Raven Chapman-Lucie Sedlackova – Piuma

PROGRAMMA EUROPEO SUPERLEGGERI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Foto: LiveMedia/SportReporter/Domenico Cippitelli – LivePhotoSport.it