Boxe: Emiliano Marsili si vuole far valere: c’è l’Europeo dei pesi leggeri contro Gwynne

Emiliano Marsili, domani sera, si metterà alla prova di Gavin Gwynne per conquistare il vacante titolo europeo dei pesi leggeri. Si combatterà a Londra, dove il pugilato mondiale in genere sa riservarsi momenti di elevatissima qualità. E lo farà anche con il veterano azzurro.

Sono 47, infatti, gli anni di Marsili, di Civitavecchia, possessore di un record di 42-0-1 con 16 KO. 33, invece, quelli del suo avversario nato a Mertyr Tydfil. Ma, soprattutto, c’è un’importante differenza tra i due: l’altezza, visto che passano 14 cm a suo favore. E significano molto.

Queste le parole dell’avversario di Marsili in conferenza stampa: “Sono fiducioso di poter competere ancora a livello mondiale e devo ringraziare Warren per questa opportunità. Ho perso due volte in carriera, ma l’ho fatto con dignità. Ho viaggiato in tutto il mondo da sparring con campioni di livello mondiale e ho sempre dato un buon riscontro di me stesso, perciò sono convinto che dopo il titolo britannico e il Commonwealth posso essere il primo dell’Europa e lo diventerò venerdì. Sono un guerriero messicano. Sono troppo forte per l’italiano“.

In effetti, quella che si configura per Marsili suona quasi come un’autentica impresa, ma per lui la situazione sarà in stile nulla da perdere. E l’esperienza, al netto dell’età che avanza, conterà e non poco.

