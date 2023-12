Calendario A1 volley femminile: orari partite 2-3 dicembre, programma, tv, streaming

Continua il galoppo della Serie A1 2023-2024 di volley femminile che nel weekend del 2-3 dicembre vedrà disputarsi la decima giornata della regular season. Un solo anticipo il sabato sera con Pinerolo e Scandicci che si affronteranno dalle 21.00, mentre tutte le altre partite di giocheranno domenica con ben cinque sfide in programma alle 17.00 a fare da antipasto al match più atteso, quello delle 19.30 che vedrà affrontarsi le prime due della classe: Novara e Conegliano.

Inaugura questo weekend di grande pallavolo la Savino Del Bene Scandicci, che dopo l’impresa europea contro l’Eczacibasi, è attesa da una sfida tutt’altro che semplice sul campo di della Wash4Green Pinerolo nell’unica sfida in programma sabato che scatterà alle 21.00. L’orario di affollamento delle partite è domenica alle 17.00, con ben cinque match che andranno in contemporanea. Milano che in Champions ha travolto il VafikBank lanciando pesantemente la sua candidatura per la vittoria della massima competizione europea ospita Casalmaggiore (2 vittorie e 7 sconfitte) e ha l’obbligo di vittoria per non perdere il treno di quelle davanti e sfruttare l’incrocio tra Novara e Conegliano per recuperare terreno su una della due. Una Chieri scatenata in Europa e ben performante in campionato (5° posto) è attesa dall’esame Busto Arsizio, mentre Bergamo-Trentino è il più classico degli scontri salvezza con penultima e ultima in classifica che si giocano una fetta molto importante della loro stagione.

Si chiudono poi i match delle 17.00 con due sfide di metà classifica assai importanti per provare ad iniziare a disegnare la griglia della parte bassa dei playoff: Vellefoglia ospita Firenze mentre Cuneo va a far visita alla sorpresa Roma. L’attenzione è però tutta per il posticipo delle 19.30, quando al PalaIgor Novara attenderà Conegliano. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi hanno iniziato la stagione in maniera straordinaria, inanellando otto vittorie in nove giornata con l’unica sconfitta arrivata nella super sfida contro una Milano lanciatissima. Anche in Challenge Cup le piemontesi continuano ad andare a pieno regime, e quello di questa sera contro le venete sarà un test assai probante. Pantere che in questa stagione non conoscono risultato diverso dalla vittoria, e nonostante negli ultimi dieci giorni il roster si sia accorciato complice diversi infortuni le ragazze di Santarelli in un modo o nell’altro (quasi sempre convincendo alla grande) riescono a portare a casa il risultato. Compito a Novare di provare ad interrompere questa clamorosa striscia, ma Conegliano non vuole saperne di smettere di vincere.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. L’anticipo tra Pinerolo e Scandicci di sabato 2 dicembre alle 21.00 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre SkySport Arena domenica alle 19.30 trasmetterà il big match di giornata del PalaIgor tra Novara e Conegliano.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE

Sabato 2 ore 21.00 Wash4green Pinerolo vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 3 ore 17.00 Allianz Vero Volley Milano vs Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 3 ore 17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Uyba Volley Busto Arsizio

Domenica 3 ore 17.00 Volley Bergamo 1991 vs Itas Trentino

Domenica 3 ore 17.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Il Bisonte Firenze

Domenica 3 ore 17.00 Roma Volley Club vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Domenica 3 ore 19.30 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su SkySport Arena

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

PINEROLO-SCANDICCI

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-CASALMAGGIORE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CHIERI-BUSTO ARSIZIO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BERGAMO-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VALLEFOGLIA-FIRENZE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

ROMA-CUNEO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

NOVARA-CONEGLIANO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo