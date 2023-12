Snowboardcross, la Coppa del Mondo si sposta a Cervinia: Visintin e Sommariva puntano al grande risultato

Dopo la tappa inaugurale a Les Deux Alpes (Francia), la Coppa del Mondo di snowboardcross si sposta a Cervinia, in Italia, per un weekend che promette grande spettacolo. Si comincerà domani con le qualificazioni, per poi proseguire nella giornata di sabato con le fasi finali femminili e maschili. Infine, domenica andrà in scena la gara a squadre.

Concentrandoci sulla gara maschile individuale, c’è tanta voglia in casa Italia di conquistare il primo grande risultato in stagione. Le punte azzurre si chiamano Omar Visintin, sesto nella prima tappa (secondo nella Small Final), e Lorenzo Sommariva, ottavo a Les Deux Alpes. Entrambi hanno già vinto una volta a Cervinia (Visintin nel 2017 e Sommariva vittoria nel 2019) e in questo fine settimana cercheranno dunque di ottenere il bis, o perlomeno di conquistare per un’altra volta un piazzamento sul podio (Visintin c’è già riuscito due volte a Cervinia considerando il secondo posto del 2018).

Non sarà però facile, perché la concorrenza sarà ampia. Su tutti gli avversari, quelli che fanno più paura sono il canadese Eliot Grondin, uscito trionfatore dalla prima tappa della stagione, e l’esperto austriaco Alessandro Haemmerle, vincitore per tre volte della Coppa del Mondo (con 15 successi totali) e secondo a Les Deux Alpes. Attenzione però ovviamente anche allo spagnolo Lucas Eguibar e al tedesco Martin Noerl (vincitore della Coppa del Mondo nel 2022 e 2023, ma soltanto decimo nella tappa inaugurale), entrambi atleti in grado di portare a casa il successo.

È importante sottolineare che, oltre a Visintin e Sommariva, ci saranno addirittura altri 13 azzurri che scenderanno in pista, ovvero Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Devin Castello, Luca Abbati, Niccolò Colturi, Matteo Rezzoli, Octavian Buda, Tommaso Costa, Federico Casi, Giovanni Di Mola e Federico Podda. Il loro obiettivo sarà quello di mettersi in mostra a seconda delle proprie capacità e qualità.

