Volley, svelato il calendario 2025-2028: Mondiali ogni due anni, Europei nella stagione delle Olimpiadi!

La Federazione Internazionale Volley ha comunicato il calendario 2025-2028, ovvero quello del quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sono così diventati ufficiali un paio di grossi cambiamenti, già annunciati nei mesi scorsi e ora finiti definitivamente nero su bianco. I Mondiali si disputeranno ogni due anni e non saranno più a cadenza quadriennale: in questo caso la rassegna iridata ci terrà compagnia nel 2025 e nel 2027.

Gli Europei andranno in scena ogni due stagioni, come è stato fino a oggi, ma si sposteranno negli anni pari e dunque ogni quattro anni avremo le rassegne continentali nella stessa stagione dei Giochi Olimpici (per questo ciclo si giocherà nel 2026 e nel 2028, dopo l’evento a cinque cerchi). Le kermesse si giocheranno subito dopo l’evento più importante del quadriennio, come era già successo nel 2021 (in quel caso era un’emergenza legata alle cancellazioni dell’anno precedente a causa della pandemia).

La Nations League rimane a inizio estate in tutti gli anni, mentre sono stati cancellati tutti i tornei di qualificazione: si utilizzeranno eventi già esistenti o i ranking FIVB. In questo modo gli atleti avranno più tempo per recuperare le energie tra la stagione per club e quella per Nazionali, arrivando a un periodo di almeno 13 settimane di stop all’anno (da capire se sarà veramente applicato…).

CALENDARIO VOLLEY 2025-2028

2025: Nations League tra giugno e luglio, Mondiali tra agosto e settembre

2026: Nations League tra giugno e luglio, Campionati Continentali tra agosto e settembre

2027: Nations League tra giugno e luglio, Mondiali tra agosto e settembre

2028: Nations League tra maggio e giugno, Olimpiadi a luglio, Campionati Continentali tra agosto e settembre

Foto: FIVB