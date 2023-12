Volley, Perugia batte l’Itambé Minas e ipoteca il primo posto al Mondiale per Club

Perugia ha sconfitto l’Itambé Minas per 3-0 (25-18; 26-24; 25-22) e ha così iniziato con una bella vittoria la propria avventura al Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La corazzata umbra si è presentata a Bangalore (India) da detentrice del titolo e insegue il grande colpaccio. I Block Devils hanno battuto con personalità la solida compagine brasiliana e si sono così issati al comando della Pool A, agganciando proprio i sudamericani (1 vittoria e 3 punti).

Nei fatti i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che in questa stagione hanno già alzato al cielo la Supercoppa Italiana, hanno messo in cassaforte la qualificazione alle semifinali e il primo posto nel raggruppamento (basterà vincere un set contro i modesti padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders nella sfida in programma venerdì 8 dicembre alle ore 16.00). L’incrocio che aprirà la fase a eliminazione diretta potrebbe dunque essere contro la seconda classificata del girone con Halkbank Ankara, Sada Cruzeiro e Suntory Sunbirds.

Perugia ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute del set d’apertura, ma con massimo tre punti di vantaggio fino al 15-13. Il Minas ha ricucito il break (16-16), ma i rossoneri hanno saputo allungare prontamente con i muri di Giannelli e Solé e l’ace di Semeniuk (23-17) prima della chiusura di Plotnytskyi. Il Minas ha cercato una reazione in avvio di secondo set (5-8 e 10-12), Perugia ha recuperato (17-17) e poi ha allungato con un paio di muri di Flavio e una stoccata di Plotnytskyi (21-18), venendo poi acciuffata sul 23-23 e 24-24 prima del primo tempo e del muro di Solé. Avvio perentorio dei Block Devils nella terza frazione (8-4, 13-8, 15-10), ma i brasiliani non demordono e rientrano fino al 18-17, prima dello show finale dei Campioni del Mondo.

Lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk ha chiuso da top scorer con 11 punti (2 ace). I centrali Flavio Resende (9 punti, 3 muri) e Sebastian Solé (8 pumti, 4 muri) si sono messi in ottima mostra. Il martello Oleg Plotnytskyi ha chiuso con 8 punti all’attivo, più complessa la giornata degli opposti Wassim Ben Tara (4) e Jaime Jesus Herrera (2) sotto la regia di Simone Giannelli (4 punti), buona prova del libero Massimo Colaci. All’Itambé Minas non sono bastati lo schiacciatore Vinicios Ferreira (17 punti) e l’opposto Michael Sanchez (10).

Foto: FIVB