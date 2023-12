Basket, l’Olimpia Milano cede a Belgrado: nuovo ko in Eurolega per i meneghini

L’Olimpia Milano non riesce più a sbloccarsi in Eurolega! L’EA7 Emporio Armani cade anche a Belgrado contro il Partizan per 82-69 nella tredicesima giornata della regular season 2023-2024, cedendo di schianto nel quarto conclusivo dopo aver condotto per 25’ toccando anche il massimo vantaggio a +15. Nono ko stagionale per i milanesi, che rimangono al sedicesimo posto con 4-9 di record ancora lontani dalle posizioni che contano – settimo successo invece per i serbi, che si issano così in settima posizione concedendo il bis settimanale dopo la vittoria all’overtime contro l’AS Monaco di pochi giorni fa.

Top scorer per le Scarpette Rosse è Shavon Shields con 19 punti insieme a Maodo Lo con 12 punti, mentre per il Partizan 19 punti di Kevin Punter e 16 di Bruno Caboclo decisivi per le sorti della sfida odierna.

L’Olimpia Milano inizia la sfida col piede giusto grazie al duo Shields-Lo (3-5), con Devon Hall che è perfetto dalla lunga distanza (3-8). Il Partizan non ci sta ed impatta nel punteggio con cinque punti in fila (8-8), ma l’EA7 Emporio Armani ribatte subito con una bomba di Maodo Lo ed un piazzato di capitan Melli (8-13). Caboclo tiene a contatto i padroni di casa (15-18), ma Shields ha il braccio caldissimo dalla lunga distanza. (18-23). Un piazzato di Stefano Tonut e dell’ex James Nunnally fissano il punteggio sul 20-25 alla prima sirena.

Mini-break dei bianconeri in avvio di secondo quarto per il -1 (24-25), con Milano che riprende da dov’era rimasta dopo 10’ e mantiene quattro lunghezze di vantaggio grazie a Shields e Voigtmann (29-33). Tonut e Melli mandano a bersaglio i canestri del +6 (31-37), mentre Shields è in stato di grazia e brucia la retina dall’arco (33-40 e 15 punti per l’ala americana di passaporto danese) a meno di tre minuti dal termine del parziale. L’altro ex di turno Kevin Punter fa 2/2 dalla lunetta per rosicchiare qualche punto (35-41), con ancora il duo azzurro composto da Melli e Tonut che consente all’Olimpia di accarezzare il +10 (35-44). Due liberi di Zach LeDay – altro ex della partita – ed un piazzato di Caboclo valgono il 39-44 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa le due squadre faticano a ritrovare fluidità in attacco, col primo canestro su azione segnato da James Nunnally (42-46) a cui risponde subito Maodo Lo dalla lunga distanza (42-49). Zach LeDay accorcia per il Partizan (45-49), ma gli ospiti alzano l’intensità e piazzano un break di 6-0 per andare oltre i dieci punti di vantaggio con la tripla di un super Nicolò Melli (45-56). L’inerzia del match sembra ora favorevole agli uomini di Ettore Messina, che continuano ad incrementare il margine con quattro liberi consecutivi segnati da Diego Flaccadori e Shavon Shields (45-60). Il Partizan prova ad affidarsi al supporto della Stark Arena, con Kevin Punter e Zach LeDay che suonano la carica da lontano per il -5 (57-62) a meno di due minuti dalla terza sirena. L’Olimpia accusa un momento di difficoltà, con i serbi che mordono le caviglie: si va all’ultima pausa breve del match sul punteggio di 61-62.

Diego Flaccadori apre le marcature del quarto conclusivo: Milano batte un colpo (61-64), ma Kevin Punter tiene i padroni di casa ancora a -1 (63-64). Dozier Jr. elude la difesa meneghina ed opera il nuovo sorpasso (65-64), con Zach LeDay che va fin in fondo e porta i balcanici a +3 (67-64). L’impianto della capitale serba è una bolgia, con James Nunnally che punisce Milano con due canestri consecutivi (72-64): Ettore Messina deve chiamare due time-out nel giro di pochi minuti per cercare di scuotere i suoi ragazzi. Punter e LeDay puniscono ancora la difesa meneghina (76-64), con Stefano Tonut che appoggia per cercare di dare una scossa ai compagni (76-66). Maodo Lo fa 2/2 a cronometro fermo per riportare i biancorossi sotto il -10 (76-68), ma Kevin Punter spara la tripla del +11 (79-68) che avvicina il Partizan sempre di più al successo. Andjusic mette il sigillo finale per il 82-69 con cui la squadra di Obradovic vince concedendo solo sette punti all’Olimpia nell’ultimo quarto: nono ko stagionale per i meneghini, che non riescono ad invertire la rotta in Europa.

IL TABELLINO DEL MATCH

PARTIZAN BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-69 (20-25, 19-19, 22-18, 21-7)

Partizan Belgrado: Vukcevic ne, LeDay 15, Avramovic, Koprivica ne, Punter 19, Smailagic 9, Jamaraz, Nunnally 10, Andjusic 3, Dozier Jr. 8, Ponitka 2, Caboclo 16.

Olimpia Milano: Lo 12, Poythress, Bortolani ne, Tonut 8, Melli 9, Kamagate, Ricci, Flaccadori 6, Hall 5, Shields 19, Hines 5, Voigtmann 5.

Credit: Ciamillo