Basket, la decima giornata di Serie A si chiude coi successi di Cremona e Bologna. Polonara torna in campo!

Si è chiusa la decima giornata della Serie A di basket e nella serata di oggi sono stati due i match giocati. Si è iniziato a Varese, dove l’Openjobmetis ospitava la Vanoli Cremona in un derby lombardo, per poi chiudere a Bologna con l’attesa sfida tra la Virtus Segafredo e la Bertram Tortona. Ecco come è andata.

OPENJOBMETIS VARESE – VANOLI CREMONA 68-75

A Varese regna l’equilibrio nella prima fase della partita. Una tripla di Hanlan sblocca il risultato, ma Cremona risponde subito con un parziale di 7-0, con tripla di McCullough, per mettere la testa avanti. Ancora Hanlan riporta a -1 Varese, riallunga Cremona, ma da oltre l’arco è Young a tenere i padroni di casa vicini e si va al primo stop sul 16-18. Anche il secondo quarto non vede nessuna delle due squadre trovare il break netto, con Ulaneo che dà il primo vantaggio a Varese dopo la tripla all’inizio del match, ma le due formazioni si alternano al comando. È Cremona a spingere di più, ma i padroni di casa restano comodamente in scia e una tripla di Moretti dà il +2 a Varese a 3’38” dalla sirena. Torna avanti Cremona, ma ancora Moretti da oltre l’arco rimette i padroni di casa in testa e, alla fine, si va al riposo con Varese avanti 32-30.

Equilibrio che non si spezza neanche nei primi minuti della ripresa, poi tre liberi e una tripla di Moretti e un canestro di Cauley-Stein danno il primo break deciso del match, con Varese che tocca il +6, massimo vantaggio del match. Ma, ancora una volta, risponde Cremona che torna subito a -2. Si lotta punto a punto, poi una tripla di Zanotti vale il +3 per gli ospiti a 1’30” dall’ultimo stop e si va al riposo sul 54-56 per Cremona. Sale la tensione, le squadre sbagliano e faticano e l’ultimo quarto si sblocca dopo oltre un minuto con canestro e libero di Eboua per il +5 ospite. Non si spezza, però, l’equilibrio e questa volta è Varese a richiudere il gap, anche se è sempre la squadra ospite a fare da lepre. Nel finale Cremona riesce ad andare sul +5, Varese non può recuperare e gli ospiti si impongono 68-75.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BERTRAM TORTONA 0-0

I primi punti a Bologna sono firmati Dowe per gli ospiti, ma subito i ragazzi di Banchi accelerano e un parziale di 9-0, con gli acuti di Dobric e Cordinier, lancia i padroni di casa. Prova a reagire Tortona, che accorcia, ma poi la Virtus scappa nuovamente via e i liberi di Mickey a 4’ dalla fine del primo quarto significano doppia cifra di vantaggio per Bologna. Una tripla di Lundberg significa +13 Bologna e timeout obbligato per Tortona. Cambia poco la musica e il primo quarto si chiude con la Virtus avanti 29-17. Da segnalare a 40” dalla fine l’ingresso di Achille Polonara, accolto dagli applausi di tutto il pubblico, e subito una stoppata per l’azzurro. Prova a cambiare qualcosa Tortona nel secondo quarto, dove c’è molto più equilibrio tra le due squadre, ma anche se gli ospiti riescono a ricucire in parte, poi Bologna riallunga e si va al riposo sul 47-36 per la Virtus.

Bologna che vuole chiudere il match subito a inizio ripresa e Cordinier e Mickey trovano due triple e i padroni di casa piazzano un parziale di 8-0 che spezza nuovamente il match. Poco dopo Shengelia e Hackett firmano il +20 per la Virtus e Tortona sembra alzare bandiera bianca. Si resta così fino alla fine del terzo quarto, con Bologna che va all’ultimo stop avanti 72-54. Ci prova Baldasso a riaprire i giochi con un personale parziale di 5-0, ma Lundberg da oltre l’arco rilancia Bologna, con Tortona che non riesce a scendere sotto il -15. Così passano i minuti e la squadra di Remondino non crede più nella rimonta e la Virtus può gestire il match. E nel finale allunga ancora la squadra di casa e chiude con un netto 99-70. Ma dei 99 punti i più belli sono i 5 segnati da Achille Polonara in 8 minuti in campo.

