Ciclocross, orrendo gesto di Van der Poel: sputa addosso a dei tifosi belgi – VIDEO

L’ennesimo trionfo, macchiato da un brutto gesto. L’olandese Mathieu van der Poel ha firmato con un altro successo la propria avventura nella Coppa del Mondo di ciclocross. Il campione del mondo ha dominato la scena nell’appuntamento di casa, ad Hulst, e ha dato un’ulteriore dimostrazione delle qualità, soprattutto pensando ai Mondiali di Tabor del prossimo febbraio.

La settima gemma in sette gare fin qui disputate è stata però offuscata una brutta scena. Il corridore della Aklpecin-Deceuninck, mentre si stava producendo nel suo assolo, si è avvicinato a un gruppo di tifosi appostato a bordo del percorso e ha sputato. Dalle immagini, si evince chiaramente come il tutto sia stato volontario.

VIDEO SPUTO VAN DER POEL

Van der Poel ha poi commentato: “Erano ubriachi. Mi hanno urlato delle cose molto brutte, lo hanno fatto già durante il riscaldamento. Sono parole che non ripeterò, non le direi a nessuno, potete chiedere a loro cosa mi hanno detto. E’ stato troppo, anche per me. La questione è chiusa”.

Da capire se saranno presi provvedimenti nei confronti del campione del mondo o meno. Per la cronaca alle sue spalle hanno concluso Joris Nieuwenhuis, Lars Van Der Haar e Pim Ronhaar, mentre Wout Van Aert, per via di alcuni problemi meccanici, ha perso terreno e concluso quinto. Niente da fare per il britannico Tom Pidcock, che in partenza si è toccato con Mason e un problema al cambio l’ha costretto ai bassi fondi della classifica.

