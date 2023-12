Ciclocross, van der Poel domina ad Anversa con una partenza ad handicap! Niente triello con i big: Van Aert secondo, Pidcock lontano

Il primo scontro tra i tre tenori del ciclocross mondiale non arriva. Perché Mathieu van der Poel, in questo momento, è due spanne superiore agli altri. Il campione del mondo in carica inanella la seconda prestazione monstre in fila: dopo l’Exact Cross di Mol ieri, arriva un altro dominio in Coppa del Mondo ad Anversa, stravincendo il confronto con Wout Van Aert e Tom Pidcock.

Nemmeno il salto di pedale all’inizio della gara, che lo fa retrocedere in venticinquesima posizione, basta per poter arginare la sua potenza. Sui tratti in sabbia mangia secondi a chiunque ci sia avanti a lui, passandoli quasi a velocità doppia. Alla fine della seconda tornata è già nel gruppo dei migliori, alla terza saluta tutti e se ne va in scioltezza, facendo praticamente gara a parte e tagliando il traguardo in 1h00’20” dando il cinque a tutti i tifosi.

Difatti la lotta diventa per il secondo posto. Si ferma un gruppo bello sostanzioso alle spalle del campione del mondo, con Eli Iserbyt il primo a rompere gli indugi nella seconda parte di gara. Ma piano piano fuoriesce Wout Van Aert, che sta migliorando la propria condizione: il belga fa una gran bella seconda parte di gara, mettendosi alle spalle del leader di classifica di Coppa del Mondo e allungando nell’ultimo giro, prendendosi una seconda piazza a 29” che evidenzia un miglioramento della condizione con le ultime due tornate di buonissimo livello.

Delude invece Tom Pidcock: il britannico, vincitore la scorsa settimana a Namur, viene penalizzato da una caduta subito dopo il via. Rimane sempre lì, in linea di galleggiamento, ma senza piazzare la zampata, chiudendo così all’ottavo posto a 1’14”. Lo stesso dato dello scorso anno. Gioele Bertolini chiude venticinquesimo a 3’36” dalla vetta.

Foto: Eurosport

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...