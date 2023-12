Sci alpino, primo podio della storia per Andorra grazie a Verdu. In passato Liechtenstein e Lussemburgo vinsero tanto...

Joan Verdu, chiudendo al terzo posto il gigante a Val d’Isere, in Francia, ha centrato oggi il primo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino, regalando così il primo podio della storia ad Andorra, Principato sui Pirenei tra Francia e Spagna: non é la prima volta che uno dei microstati europei assurge agli onori delle cronache del Circo Bianco.

Il Lussemburgo ha legato il proprio nome a quello del campione Marc Girardelli, di origini austriache, che, in polemica con la federazione del suo Paese, cambiò nazionalità e fece le fortune del Granducato lussemburghese con 46 vittorie e 100 podi in Coppa del Mondo, oltre a 4 titoli iridati ed 11 podi mondiali, ed a due medaglie olimpiche.

Il Liechtenstein, Principato incastonato tra Svizzera ed Austria, invece, ha partorito diversi talenti che ne hanno fatto la fortuna fin dagli anni ’70, con Hanni Wenzel, capace di 33 vittorie ed 89 podi in Coppa del Mondo, 4 ori e 9 podi ai Mondiali, e 2 ori e 4 podi alle Olimpiadi, passando per Willi Frommelt, con 1 podio in Coppa del Mondo, 4 ai Mondiali ed 1 ai Giochi.

Paul Frommelt, invece, ha raccolto 4 successi e 25 podi sul circuito maggiore, un podio ai Mondiali ed uno alle Olimpiadi, mentre Ursula Konzett ha centrato due vittorie e 7 podi in Coppa del Mondo, un podio iridato ed uno ai Giochi Invernali, infine Andreas Wenzel ha ottenuto 14 vittorie e 47 podi in Coppa, un titolo e 4 medaglie ai Mondiali, e 2 medaglie alle Olimpiadi.

Negli anni ’90 ecco una vittoria in Coppa del Mondo con Markus Foser ed una con Achim Vogt, poi a cavallo tra vecchio e nuovo millennio una vittoria e 5 podi in Coppa con Birgit Heeb-Batliner, prima dell’esplosione di Marco Buechel, con 4 successi e 18 podi in Coppa ed una medaglia iridata, infine tra il 2011 ed il 2019 i successi di Tina Weirather, con 9 vittorie e 41 podi sul circuito maggiore, a cui vanno aggiunti una medaglia iridata ed una olimpica.

