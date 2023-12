LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 91-84, Eurolega basket in DIRETTA: i bavaresi vincono ai supplementari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.38 La nostra diretta live testuale termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.37 Arriva una sconfitta difficile da digerire per l’EA7 di Ettore Messina, che cede ai supplementari dopo aver subìto la tripla del pareggio sulla sirena del quarto quarto. Milano tornerà già in campo giovedì a Belgrado in casa del Partizan.

FINISCE QUI! Sconfitta amara per l’Olimpia Milano.

91-84 Shields accorcia con 30″ sul cronometro.

91-82 Liberi di Weiler-Babb.

89-82 Edwards per il +7, finale amarissimo per l’Olimpia.

87-82 Ancora Edwards, time out Milano.

85-82 Tripla di Edwrds.

82-82 Rubata di Tonut che riporta la situazione in parità.

82-80 Due liberi di Edwards.

80-80 Penetrazione di Tonut che si appoggia al tabellone.

80-78 Bonga si appoggia al tabellone.

78-78 Piazzato di Edwards.

76-78 Shields riporta avanti Milano.

INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!

SI VA AI SUPPLENTARI!

E’ buono il canestro di Ibaka.

76-76 Tripla di Ibaka sulla sirena, si va ai supplementari, arbitri al monitor.

8″ da giocare con Laso che spende il time out per disegnare l’azione.

73-76 Tripla di Edwards.

70-76 2/2 Shields.

Fallo di Bonga sulla penetrazione di Shields, liberi.

70-74 Piazzato di Edwards per cercare di spezzare il ritmo.

68-74 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAA DI SHIELDSSSSSSSSSSSS!!!!! +6 Milano, 1’30” sul cronometro.

Possesso Milano con 1’56” da giocare, 2-3 i falli.

68-71 TRIPLAAAAAAAAAAA DI VOIGTMAAAAANNNN!!!!

68-68 SHIELDS DA TRE! NUOVA PARITA’!

68-65 Tripla di Ibaka.

65-65 Ancora Weiler-Babb, parità con 3’50” sul cronometro, 1-3 i falli.

63-65 Piazzato di Weiler-Babb.

61-65 FLACCADORI DA TRE SULLA SIRENAAAAAAAA!!!!!!!!!! 5’30” da giocare.

61-62 Tripla di Booker.

58-62 Piazzato di Flaccadori, time out Pablo Laso.

58-60 VOIGTMAAAAAAAAAAAANNN DA TREEEEEEEEE!! MILANO AVANTI!

58-57 Voigtmann riporta Milano a -1.

58-55 Weiler-Babb da tre dall’angolo sullo scadere dei 24.

55-55 TRIPLA DI DEVON HALL! PARITA’!

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

55-52 Penetrazione di Voigtmann, 31″ da giocare nel terzo quarto.

55-50 Penetrazione di Francisco.

53-50 TRIPLA DI SHIELDS!

53-47 Ibaka è incontenibile sotto canestro.

51-47 Tripla di Edwards.

48-47 MELLI DA TREEEEEEEEEEE!!!!!! Milano a -1.

48-44 TRIPLA DI SHIELDS!

48-41 Due liberi di Poythress. 6’33” da giocare nel terzo quarto.

48-39 Penetrazione di Edwards.

46-39 Bonga porta il Bayern sul massimo vantaggio.

SI RIPARTE!

21.14 Black-out dell’Olimpia Milano in chiusura di primo tempo con la squadra di coach Messina che va in maniera probabilmente immeritata al riposo sotto di cinque punti con il Bayern Monaco di Pablo Laso, a tra poco per il racconto della ripresa.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

44-39 Magia di Ibaka sulla sirena.

42-39 Penetrazione di Edwards.

40-39 Hall riporta Milano a -1.

40-37 Jumper di Francisco.

38-37 Dentro il libero supplementare con il Bayern che rimette la testa avanti a 1’52” dal termine del primo tempo.

37-37 Ibaka realizza in semi-gancio con il fallo di Tonut.

35-37 2/2 per l’ex Manresa e Peristeri.

Viaggio in lunetta per Francisco.

33-37 1/2 Bonga, 3’17” da giocare per chiudere il primo tempo, 2-2 i falli.

Fallo di Lo su Bonga, liberi.

32-37 Tripla dall’angolo di Booker.

29-37 Piazzato di Melli, massimo vantaggio Milano sul +8. time out che arriva dalla panchina del Bayern.

29-35 TRIPLA DA SHIELDDSSSSSSS!!!!

29-32 Francisco alza la parabola da centro area e trova un canestro con l’ausilio del ferro.

Fallo di Hall sul palleggio di Francisco, rimessa in attacco Bayern.

27-32 Dentro il libero aggiuntivo.

27-31 KYLE HINES! Canestro con il fallo subìto da Gillespie, potenziale gioco da tre.

27-29 Hines riporta avanti l’Olimpia, 6’48” sul cronometro del secondo quarto.

27-27 Giffey dopo un il rimbalzo offensivo.

25-27 Weiler-Babb da tre sullo scadere dei 24.

22-27 Anche Bortolani si iscrive al tabellino del match.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

22-25 Penetrazione di Hall che anticipa la sirena del primo quarto.

22-23 Francisco da tre.

19-23 TRIPLA DI HALL! Nuovo +4 Milano.

19-20 2/2 Shields.

Fallo di Weiler-Babb su Shields, Bayern in bonus, liberi.

19-18 Semi-gancio di Ibaka che porta il Bayern davanti per la prima volta in serata.

17-18 Weiler-Babb porta il Bayern a -1 con 2’12” da giocare nel primo quarto.

15-18 Radoncic si iscrive al tabellino della serata.

13-18 Edwards risponde dall’altra parte.

11-18 Piazzato di Melli.

Time out televisivo dopo uno sfondamento di Weiler-Babb.

11-16 Piazzato di Melli, 5’06” da giocare nel primo quarto.

11-14 Tripla di Ibaka.

8-13 Penetrazione di Tonut che si appoggia al tabellone e riporta Milano a +5.

8-11 TRIPLA DI MAODO LO!

8-8 Dentro il libero supplementare.

7-8 Penetrazione di Edwards che trova il canestro e il fallo di Potythress.

5-8 Ibaka dopo il rimbalzo.

3-8 TONUT DA TRE! Splendido avvio dell’Olimpia, 8’00” sul cronometro del primo quarto, 2-0 i falli.

3-5 Dentro il libero aggiuntivo.

3-4 SHIELDS! Penetrazione del 31 che segna con il fallo di Bonga, potenziale gioco da tre.

3-2 Tripla di Edwards.

0-2 Poythress mette la firma sui primi due punti della partita.

PARTITI!

20.28 QUINTETTI, BAYERN: Bonga, Booker, Edwards, Ibaka, Weidemann; MILANO: Lo, Melli, Potyhress, Shields, Tonut.

20.25 Squadre in campo, tra poco si parte.

20.20 Dieci minuti alla palla a due, in corso la presentazione delle squadre all'”Audi Dome” di Monaco di Baviera.

20.15 Immagini del riscaldamento dai social dell’Olimpia Milano:

20.10 Alla squadra di Ettore Messina serve una vittoria per una uscire da una crisi di risultati che si sta protraendo da tre partite per l’Armani tra Eurolega e campionato.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Bayern Monaco-Olimpia Milano, match valido per la dodicesima giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024. La squadra di coach Ettore Messina torna in campo in Europa per cercare di uscire dalla crisi.

Serve una vittoria scacciacrisi all’EA7 di coach Ettore Messina per uscire da una situazione complicata. La compagine meneghina è reduce da una striscia negativa di tre k.o. consecutivi, due in campionato per mano di Pistoia e Sassari e uno in Eurolega, rimediato la scorsa settimana al “Forum” con lo Zagiris.

Di fronte l’Olimpia si troverà il Bayern Monaco di coach Pablo Laso, che arriverà invece al match dell’Audi Dome con una serie aperta di quattro vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega, l’ultima arrivata battendo la Virtus Bologna di Luca Banchi, 90-76 tra le mura amiche. 5-6 il record della franchigia teutonica nella massima competizione cestistica per club, con i bavaresi attualmente dodicesimi a ridosso della zona playoff.

