L’Inter saluta il primo posto in Champions League: rischio corazzata agli ottavi. Il Napoli vince e passa il turno

Si è conclusa la fase a gironi per quattro gruppi della Champions League. Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale. I Campioni d’Italia avevano bisogno di non perdere con più di un gol di scarto contro il Braga e sono riusciti a vincere per 2-0 contro la compagine portoghese di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Un autogol di Saatci al 9′ ha spianato la strada agli azzurri, che hanno poi chiuso i conti con la rete di Osimhen, che giusto ieri ha alzato al cielo il Pallone d’Oro africano. Il Napoli ha chiuso al secondo posto il gruppo C con 10 punti all’attivo, alle spalle del Real Madrid (18) che ha battuto l’Union Berlino per 3-2.

L’Inter non è riuscita ad agguantare il primo posto nel proprio girone ed è una pessima notizia in vista degli ottavi di finale, dove rischia di dover incrociare una corazzata proprio come accadrà al Napoli. I nerazzurri avrebbero dovuto battere la Real Sociedad a San Siro, ma la capolista della Serie A non è riuscita a bucare la difesa spagnola e ha pareggiato per 0-0, chiudendo al secondo posto alle spalle degli iberici. Terzo posto per il Salisburgo, che ha perso per 2-1 contro il Benfica.

L’Arsenal ha chiuso al primo posto il gruppo B con 13 punti dopo il pareggio per 1-1 con il PSV Eindhoven (botta e risposta tra Nketiah e Vertessen a cavallo dei due tempi). Gli olandesi passano il turno da secondi, mentre il terzo posto che garantisce il diritto di disputare l’Europa League è il Lens che ha battuto il Siviglia per 3-1 (rigore di Frankowski, penalty di Ramos, rete in recupero di Fulgini) impedendo agli spagnoli di difendere il trofeo.

Ultima giornata di fuoco nel gruppo A. Il Bayern Monaco ha sconfitto il Manchester United per 1-0 con il gol di Koman al 71′ e ha estromesso gli inglesi dalle Coppe Europee. Il Copenhagen ha battuto il Galatasaray per 1-0 con il gol di Lerager al 58′ e ha spedito i turchi in Europa League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Lens-Siviglia 2-1

PSV Eindhoven-Arsenal 1-1

FC Copenhagen-Galatasaray 1-0

Inter-Real Sociedad 0-0

Manchester United-Bayern Monaco 0-1

Napoli-Braga 2-0

Salisburgo-Benfica 1-3

Union Berlino-Real Madrid 2-3

Foto: Lapresse