Le profezie di Olympiadamus: oroscopo sportivo 2024. I vaticini ed i responsi sull’Italia

Amici e fratelli di OA Sport: l’ora è giunta. Sono l’unico, ineffabile ed indiscutibile vate dello sport: Olympiadamus. Inesorabile come ogni anno, il 31 dicembre alle 10.00, vi propongo i miei vaticini. Non esistono pronostici o previsioni: il destino è già scritto nelle stelle. Gli astri mi raccontano storie a voi precluse. Ascoltatemi, credetemi e ricordatemi. Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.

OLYMPIADAMUS AVEVA PREVISTO I TRIONFI DEL 2023

“I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un anno ricco di soddisfazioni, perché potranno contare sulla presenza di Giove che garantirà colpi di fortuna, gioie ed entusiasmo. Tommaso Marini è atteso ad una stagione di fuoco tra Coppa del Mondo, Europei e Mondiali di scherma”. Tommaso Marini si è laureato campione del mondo di fioretto.

“Buone notizie per i Leoni: dal 2023, infatti, e in particolare dal mese di marzo, Saturno contro lascerà finalmente in pace i nati sotto questo segno di fuoco, facendo spazio al favore di due pianeti importanti, ovvero Marte e Giove, che porteranno con sé entusiasmo, voglia di fare e autostima. Il tempo dei tormenti potrebbe dunque essere terminato per Antonella Palmisano: rivedremo la fuoriclasse pugliese sui suoi livelli?”. Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo ai Mondiali nella 20 km di marcia.

“I nati sotto il segno del Cancro potranno contare su una congiunzione astrale particolarmente favorevole che gli permetterà di affrontare l’anno con spregiudicata serenità. In particolare, Saturno in trigono ne aumenterà la saggezza, Urano in sestile ne alimenterà le energie, Nettuno in trigono ne sprigionerà la creatività e, infine, Giove in sestile rilascerà una buona dose di fortuna. Attenzione quindi a Pietro Sighel e Federica Brignone negli sport invernali”. Federica Brignone e Pietro Sighel si sono laureati campioni del mondo nello sci alpino e nello short track.

“Sinistra nebbia che infida avvolge la vetta di gloria. Ma tu berrai dal Santo Graal. E una folgore tricolore irradierà il mondo”. Il riferimento era a Gianmarco Tamberi, uscito dalla nebbia dell’incertezza per il cambio di allenatore e capace di issarsi sino alla cima del mondo nel salto in alto.

“Guai a voi, anime prave! Uomini di poca fede, non riuscite a vedere ciò che è celato dal tempo, ma già deciso dal destino. Il profeta verrà: attendetelo per gustare l’ambrosia”. Tante erano le critiche nei confronti di Jannik Sinner, eppure il destino era già scritto. Il classe 2001 ha vissuto una stagione folgorante, salendo sino al n.4 del ranking ATP e trascinando l’Italia alla vittoria della Coppa Davis dopo 47 anni.

“Dal legno al mare, dalla neve alla brace. Sventola il Tricolore nel labirinto verso Olympia. Una soave e nota melodia accompagnerà il giorno e la notte. Solo gli eletti potranno ascoltarla”. La stagione da record degli sport invernali ai Mondiali, le conferme nelle discipline estive in vista di Parigi 2024, fino alla vittoria del medagliere ai Giochi Europei.

“Il Principe dei ghiacci lungamente atteso. Il soffio del Re dei Re benedirà l’agognata estasi: una saetta azzurra spezzerà le catene”. Dominik Fischnaller ha riportato la Coppa del Mondo di slittino in Italia 12 anni dopo il maestro Armin Zoeggeler.

“Vercingetorige abbraccia Cesare, un patto per rilanciare l’antico e più grande vessillo”. La vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans.

LE PROFEZIE DI OLYMPIADAMUS SULLO SPORT ITALIANO NEL 2024

Gli astri sembrano strizzare l’occhio ai nati sotto il segno del Capricorno. Un segno che avrà molti pianeti favorevoli nel 2024, con l’apice previsto proprio in estate tra luglio ed agosto. Chissà dunque che Stefanie Horn non possa regalarsi qualcosa di speciale nella canoa slalom.

Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno incideranno positivamente per i Pesci. La fortuna sarà particolarmente propizia ad aprile. Dunque Elisa Balsamo potrebbe risorgere nelle Classiche del Nord di ciclismo dopo un 2023 travagliato. In attesa poi del grande appuntamento parigino.

Giove sarà contrario per gli Acquario nei primi mesi, dunque occorrerà stringere i denti nella prima metà del 2024. Poi l’arrivo di Venere e Marte porterà grandi benefici, con luglio e dicembre che saranno particolarmente propizi. Christian Parlati sarà una mina vagante pronta ad esplodere nel judo?

I Gemelli tra giugno e luglio potranno contare su grandi stelle, perché proprio in quel periodo Giove entrerà nel segno. Arianna Errigo non vuole lasciare nulla di intentato nel fioretto alle Olimpiadi di Parigi.

Giove e Saturno saranno favorevoli tutto l’anno per i nati sotto il segno del Cancro. Sarà un 2024 importante, di scelte cruciali, con l’apice previsto tra maggio ed agosto. Ed allora la congiunzione astrale potrebbe riportare alla ribalta Frank Chamizo nella lotta, desideroso di regalarsi un colpo di coda nella sua carriera.

VATICINI MISTERIOSI

Siate desti e pronti all’ora del destino. Una mano taumaturgica trasformerà le pecore in tigri. Salpa Giasone alla conquista del vello d’oro.

Tremate: un angelo vendicatore verrà e sbaraglierà i nemici. Suonano le campane a festa, l’alba di una nuova era saluta l’oblio del tempo che fu.

E se non piangi, di che pianger suoli? Meraviglia scolpita nel tempo, l’estasi di un popolo che anela nuovi traguardi e non teme di varcare le Colonne d’Ercole dell’infinito.

Là dove Cesare portò la luce della civiltà nel buio della barbarie. Là dove ogni giorno celebrano l’italico genio di Leonardo nel volto di una donna senza tempo. Dalla Senna a Versailles, fiero si innalzerà il Tricolore.

L’arena attende il gladiatore partorito dal Mare Nostrum. Ombre oscure e meschine saranno spazzate via dal nobile eletto.

Vecchi pirati ci hanno depredato di tutto. Dal dorato Olimpo alla palude dello Stige. Vola una rondine solitaria e annuncia il barlume della riscossa.

OLYMPIADAMUS

