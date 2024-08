Olympiadamus aveva previsto l’oro del volley femminile a Parigi 2024: il vaticinio rivelatore

Olympiadamus è l’entità astratta e sovrannaturale che, ogni 31 dicembre alle ore 10.00, ci anticipa quanto accadrà l’anno successivo: si tratta dell’unico ed ineffabile vate dello sport.

Oggi ci accorgiamo che il profeta aveva previsto già da mesi l’epica apoteosi della Nazionale italiana di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra i suoi cosiddetti ‘vaticini misteriosi’ spiccava infatti:

“Siate desti e pronti all’ora del destino. Una mano taumaturgica trasformerà le pecore in tigri. Salpa Giasone alla conquista del vello d’oro”.

In effetti OA Sport ha titolato proprio “L’ORO DEL DESTINO” per celebrare una delle vittorie più agognate. La mano taumaturgica, come vi sembrerà ora lampante, era quella del guru Julio Velasco, capace di riportare disciplina e rigore in un gruppo che si era frantumato in mille pezzi nella precedente gestione tecnica. E così le pecore sono diventate delle tigri inarrestabili che, trascinate dal loro Giasone, hanno finalmente azzannato l’ambito vello d’oro.

In generale Olympiadamus aveva previsto anche l’esito trionfale della spedizione azzurra in Francia: “Là dove Cesare portò la luce della civiltà nel buio della barbarie. Là dove ogni giorno celebrano l’italico genio di Leonardo nel volto di una donna senza tempo. Dalla Senna a Versailles, fiero si innalzerà il Tricolore”.