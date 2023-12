Jonas Vingegaard per il tris al Tour de France. Cian Uijtdebroeks per sorprende al Giro d’Italia: i piani della Jumbo

La Visma-Lease a Bike ha presentato la prossima stagione agonistica ad Amsterdam, mostrando tra l’altro la nuova maglia caratterizzata da un giallo ancora più intenso. Il CEO Richard Plugge ha svelato gran parte dei piani affiancato dalle grandi stelle della propria rosa: il danese Jonas Vingegaard (vincitore degli ultimi due Tour de France), lo statunitense Sepp Kuss (trionfatore alla Vuelta di Spagna) e il belga Wout van Aert. I piani per il 2024 sono molto ben delineati all’interno della corazzata olandese, che quest’anno ha primeggiato in tutti i Grandi Giri (Primoz Roglic si è imposto al Giro d’Italia, ma lo sloveno ha cambiato squadra).

Jonas Vingegaard andrà al Tour de France per cercare la tripletta e sarà affiancato da Kuss. Van Aert punterà invece su Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre, per poi presentarsi al Giro d’Italia nel tentativo di andare a caccia di qualche tappa. Il belga ha poi comunicato che andrà alle Olimpiadi e che cercherà di fare bene anche a Vuelta e Mondiali. La formazione selezionata per la Grande Boucle comprende anche Christophe Laporte, Steven Kruijswijk, Jan Tratnik, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson e Dylan van Baarle.

Alla Corsa Rosa vedremo anche il giovane talentuoso belga Cian Uijtdebroeks, appena trasferitosi dalla BORA-hansgrohe e desideroso di mettersi in luce sulle strade del Bel Paese. L’avversario principale sarà Tadej Pogacar, grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine e poi chiamato a fronteggiare Vingegaard in terra transalpina dopo aver perso gli ultimi due scontri diretti. dove pedalerà anche il velocista Olav Kooij.

Foto: Lapresse

