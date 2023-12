Italia-Spagna calcio a 5 oggi, Qualificazioni Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 20 dicembre (ore 18.30 e diretta tv su RaiSport HD), la Nazionale italiana di calcio a 5 sarà impegnata nella sesta e ultima giornata dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali di Uzbekistan 2024. Dopo la sconfitta a Lubiana contro la Slovenia, gli uomini di Massimiliano Bellarte sono chiamati a superarsi nella complicata partita del PalaCattani di Faenza contro la Spagna.

Gli azzurri dovranno cercare di battere le Furie Rosse, prestando attenzione a quanto faranno gli sloveni nella loro sfida contro la Repubblica Ceca, già eliminata. Gli spagnoli, visto il ko della Nazionale in Slovenia, hanno già ottenuto il pass per la fase finale iridata, avendo certezza del primato del girone.

Giova ricordare che le qualificazioni comprendono cinque gironi da quattro squadre: passano direttamente ai Mondiali le prime di ciascun raggruppamento. Le migliori quattro seconde, invece, accedono al playoff che, una volta effettuati i sorteggi (25 gennaio 2024), si sfideranno in due finali con gare di andata e ritorno (8-17 aprile): le due vincenti degli spareggi vanno alla rassegna iridata insieme alle prime dei gironi completando gli slot (7) assegnati all’UEFA.

La partita tra Italia e Spagna, valida per la sesta e ultima giornata dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 in Uzbekistan del 2024, sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA CALCIO A 5 OGGI

Mercoledì 20 dicembre

18.30 Italia vs Spagna al PalaCattani di Faenza – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA CALCIO A 5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Credit UEFA

Leggi tutte le notizie di Calcio a 5 su OA Sport...