Volley femminile, i possibili nomi emergenti dell’Italia: le novità dalla A1

Qualcosa si sta muovendo in Serie A1 femminile. Sono tante le giovani che si stanno conquistando il posto da titolare o comunque stanno trovando spazio nel massimo campionato femminile e alcune di loro sono anche molto interessanti in prospettiva. Tralasciando Ekaterina Antropova, che ha già iniziato il suo percorso in Serie A1 e le atlete nate dal 2002 in poi, che solo in parte possono essere ancora annoverate tra le giovani emergenti, sono diversi i nomi su cui puntare l’attenzione in prospettiva.

Tra le titolari fisse c’è l’opposta di Cuneo Anna Adelusi. Gioca in un ruolo dove ritagliarsi uno spazio nel futuro prossimo in azzurro sarà molto difficile ma la ventenne di origine modenese si sta ben comportando con la maglia delle piemontesi e in stagione ha messo a segno già 133 punti avvicinando il 40% di positività in attacco. L’alzatrice su cui si può puntare in futuro gioca con la maglia di Novara, viene da Pesaro ed è Valentina Bartolucci, anche lei 20 anni, già in campo diverse volte in stagione.

Libero interessante e di grande prospettiva è Valentina Ribechi, classe 2004, protagonista con la maglia de Il Bisonte Firenze, mentre tornando alle titolari ha solo 20 anni, arriva da Ravenna, ma non ha parentele con il più volte campione del mondo omonimo, Beatrice Gardini, schiacciatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, un totale di 55 punti messi a segno in campionato con il 45% di positività in attacco e anche buone percentuali in ricezione.

La più giovane di tutt egioca a Casalmaggiore, è una classe 2006, e risponde al nome di Linda Manfredini, centrale, anche lei di origini modenesi, 64 punti in campionato finora con un 45% di positività in attacco e 15 muri vincenti. Tante le italiane in campo a Busto Arsizio, la più giovane è una banda ricevitrice, Dominika Giuliani, classe 2004, 192 cm e 33 punti messi a segno in campionato. Discreta finora in attacco, bene in ricezione. A completare la rosa delle giovani interessanti c’è Stella Nervini, altra schiacciatrice classe 2003: 49 i punti messi a segno in campionato finora con una positività del 33%.

Foto: LiveMedia/Sara Esposito

