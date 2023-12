Il Bologna espugna San Siro: Zirkzee show ai supplementari, Inter ribaltata e pass per i quarti di Coppa Italia

Il Bologna ha firmato il colpaccio a San Siro. I felsinei hanno sconfitto l’Inter per 2-1 agli ottavi di Coppa Italia. I nerazzurri sono crollati di fronte al proprio pubblico: la capolista della Serie A crolla in casa e non potrà difendere il titolo, mentre i felsinei continuano a stupire (sono quarti in campionato) e avranno la possibilità di affrontare la Fiorentina ai quarti di finale. Partita pirotecnica: dopo lo 0-0 al termine dei 90 minuti regolamentari, tutto si è deciso ai supplementari dove gli ospiti hanno ribaltato il vantaggio iniziale degli uomini di Simone Inzaghi.

L’Inter ha avuto una ghiottissima occasione al 62′, quando ha guadagnato un calcio di rigore per il tocco di mano in area da parte di Urbanski. Lautaro Martinez si è presentato sul dischetto, ma Ravaglia si è superato e ha parato. I nerazzurri hanno trovato la via del gol al 2′ dei tempi supplementari, quando Carlos Augusto ha colpito di testa su calcio d’angolo di Dimarco. Il Bologna non si arrende e ha la forza per ribaltare la partita: al 22′ Zirkzee rimette di tacco al centro e Beukema pareggia i conti; quattro minuti più tardi è sempre Zirkzee a saltare Acerbi e a fornire l’assist per Ndoye, che segna e regala la vittoria al Bologna.

Foto: Lapresse

