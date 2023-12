Scherma: fiorettiste sconfitte in finale dagli USA, ma qualificate per Parigi 2024

L’Italia viene sconfitta, ma vola a Parigi 2024. Nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Novi Sad, il quartetto azzurro (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo) è stato battuto dagli Stati Uniti in finale con il punteggio di 45-37. Con questo risultato le fiorettiste, però, staccano il pass definitivo per i Giochi Olimpici, dove andranno a caccia di quella medaglia d’oro mancata a Tokyo.

Una sfida cominciata male per l’Italia con il 5-0 subito da Volpi contro Kiefer in un remake della finale individuale di ieri. Gli USA hanno toccato anche il +8, con Favaretto che poi ha riportato sotto le azzurre sul -3 (31-28). Purtroppo è stata decisiva ancora Kiefer (9-5 ad Errigo), con le americane che poi sono andate a chiudere sul 45-37.

In semifinale il quartetto italiano ha sconfitto il Giappone al termine di una sfida dominata dalle azzurre, che si sono imposte per 45-31. Le nipponiche si sono poi consolate con la vittoria nella finalina del terzo posto contro il Canada per 44-31.

Il cammino dell’Italia era cominciato agli ottavi con un comodissimo successo su Singapore per 45-23. Successivamente nei quarti le azzurre avevano superato la Germania con un perentorio 45-22.

FOTO: Bizzi/Federscherma