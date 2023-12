Hockey prato, Italia sconfitta di misura dalla Spagna a Valencia in un test match verso il Preolimpico

Entra nel vivo la preparazione della Nazionale italiana femminile di hockey su prato verso l’appuntamento più importante del triennio, il Preolimpico di metà gennaio 2024 a Ranchi (in India). Le Azzurre, impegnate in un raduno a Valencia dall’8 al 15 dicembre, sono scese in campo ieri per un test match decisamente impegnativo contro le padrone di casa spagnole.

L’incontro amichevole si è disputato sulla base di quattro tempi da 15 minuti, con la selezione tricolore che ha ben figurato a confronto con la squadra n.8 del ranking mondiale. Le iberiche hanno avuto la meglio per 3-2, ma l’Italia ha sfoderato una prestazione incoraggiante in vista del torneo decisivo per la qualificazione a cinque cerchi per Parigi 2024.

Dopo un primo quarto a reti bianche, la Spagna è passata in vantaggio sul primo corto della gara presentandosi alla pausa di metà partita avanti 1-0. Nel terzo quarto Antonella Rinaldi trova il gol del pareggio azzurro, mentre nel quarto e ultimo periodo sono le spagnole ad allungare sul 3-1 con un contropiede e con un’altra rete su azione. Inutile l’ultima marcatura italiana siglata su corner corto da Ivanna Pessina.

Foto: FIH