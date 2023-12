Calendario Mondiale per club volley 2023: programma, orari, tv, streaming. C’è Perugia!

Il Mondiale per Club 2023 di volley maschile andrà in scena a Bangalore (India) dal 6 al 10 dicembre. Perugia si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico, incominciando l’avventura nel girone con i modesti padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders e i brasiliani dell’Itambé Minas. Nell’altro gruppo, invece, spiccano i turchi dell’Halkbank Ankara e i brasiliani del Sada Cruzeiro, oltre ai poco quotati giapponesi del Suntory Sunbirds.

Perugia esordirà giovedì 7 dicembre (ore 16.00) contro l’Itambé Minas, mentre venerdì 8 dicembre (ore 16.00) incrocerà l’Ahmedabad Defenders. La compagine umbra punta chiaramente ai primi due posti, in modo da qualificarsi per le semifinali di sabato 9 dicembre (ore 12.30 e ore 16.00). L’atto conclusivo è in programma domenica 10 dicembre (ore 16.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. Gli orari sono italiani (a Bangalore sono avanti cinque ore e mezza rispetto a noi). Al momento non sono previste dirette tv, la copertura dell’evento sarà comunque garantita su Volleyball World Tv.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2023

Mercoledì 6 dicembre

12.30 Halkbank Ankara vs Suntory Sunbirds

16.00 Ahmedabad Defenders vs Itambé Minas

Giovedì 7 dicembre

12.30 Sada Cruzeiro vs Suntory Sunbirds

16.00 Sir Sicoma Perugia vs Itambé Minas

Venerdì 8 dicembre

12.30 Halkbank Ankara vs Sada Cruzeiro

16.00 Ahmedabad Defenders vs Sir Sicoma Perugia

Sabato 9 dicembre

12.30 Semifinale 1

16.00 Semifinale 2

Domenica 10 dicembre

12.30 Finale per il terzo posto

16.00 Finale Mondiale per Club volley maschile

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista (un’emittente italiana potrebbe acquistare i diritti all’ultimo minuto).

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati; (un’emittente italiana potrebbe acquistare i diritti all’ultimo minuto).

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera