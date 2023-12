Hockey pista: le azzurre si arrendono solo alla fine agli Europei 2023. Con la Spagna finisce 3-1

Le azzurre cedono soltanto negli ultimi due minuti alla Spagna in occasione del terzo incontro valido per i Campionati Europei 2023 di hockey su pista. Le azzurre, dopo la vittoria con la Francia e il prezioso pareggio con il Portogallo, hanno ceduto il passo alle padrone di casa conducendo una gara molto solida e di carattere, cominciata in modo estremamente positivo.

Le ragazze del CT Giudice hanno infatti aperto per prime le marcature, trovando lo 0-1 grazie al sigillo della solita, gigantesca, Elena Tamiozzo arrivato al 7:55. Una gioia che dura per poco: al 4:49 infatti Roces Villa mette a referto il goal del pari, portando il match in una lunga situazione di stallo, complice anche una compagine tricolore in grande controllo della situazione

La matassa, purtroppo, si sbroglierà solo a 120 secondi dal fischio finale con uno-due letale delle furie rosse arrivato prima con Florenza (2:31) e, dopo trenta secondi, con Colomer I Gallardo (2:01).

In virtù del risultato odierno e delle combinazioni degli altri match, l’Italia ha chiuso al secondo posto la fase a gironi del raggruppamento A. Motivo per cui domani sfiderà la terza classificata del gruppo B, ovvero l’Inghilterra, in una partita decisamente alla portata.

Foto: FISR