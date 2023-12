Hockey pista: le azzurre passeggiano sull’Inghilterra ai quarti degli Europei 2023. Domani il Portogallo

Tutto facilissimo per le azzurre. La Nazionale italiana femminile di hockey su pista ha dominato in lungo e in largo contro l’Inghilterra in occasione dei quarti di Finale dei Campionati Europei 2023, terminando la gara con un rotondissimo 8-1. Un vero e proprio riscaldamento in vista della delicatissima semifinale, dove le ragazze di Giudice incontreranno di nuovo il Portogallo.

Fa il suo l’Italia che, dimostrando manifesta superiorità, ha imposto fin da subito il proprio gioco e il proprio ritmo, non lasciando scampo alle avversarie. Ad aprire la festa è sempre lei, Elena Tamiozzo che, al 18:07, mette a referto l’1-0, preludio del raddoppio di Orsato (13:15) e del tris messo a referto di nuovo dalla bomber (8:11) che, scatenatissima, calerà sia il poker (4:22) che la manita (4:02).

Ad apertura della seconda frazione è invece Bertinato (23:09) a iscriversi nel registro delle marcatrici, lasciando spazio ancora a super Linda, autrice anche del 7-0. La rete della bandiera inglese arriverà al 7:12 con Kneeshaw, prima ddell’8-1 definitivo di Rossetto.

La sfida tra Italia e Portogallo si svolgerà domani, venerdì 8 dicembre, alle ore 18:00.

Foto: FISR