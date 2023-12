Volley femminile, Chieri strapazza lo Zeleznicar Lajkovac e avanza in CEV Cup

Tutto facile per la Reale Mutua Fenera Chieri nella sfida di ritorno, fra le mura amiche, degli ottavi di finale di CEV Cup contro le serbe dello Zeleznicar Lajkovac, battute come all’andata con un secco 3-0 dalla squadra piemontese. Pur forte del 3-0 dell’andata il coach piemontese Bregoli schiera una formazione molto simile alla titolare in avvio con Morello in regia con Grobelna opposta, Skinner con Kingdon Rishel in banda, Zakchaiou e Weitzel.

Il primo set è il più equilibrato con le serbe che tengono la scia della formazione di casa, si avvicinano sul 16-15, poi nel finale Chieri alza il ritmo e le ospiti si fermano a quota 19, con Chieri che si porta ad un set dal passaggio del turno.

Nel secondo parziale la squadra piemontese parte forte (8-4), tiene le rivali a distanza di sicurezza e nel finale ancora una volta pigia sull’acceleratore al servizio e in attacco e distanzia le rivali fino al 25-17 che di fatto chiude il doppio incontro con il passaggio del turno della squadra italiana. Bregoli cambia qualcosa, inserendo Malinov in regia, Gray al centro e Omoruyi in banda ma la musica non cambia, anzi Chieri in scioltezza guadagna subito un vantaggio importante (8-3) e lo Zeleznicar alza ben presto bandiera bianca uscendo sconfitta con il punteggio di 25-19.

In casa Chieri la top scorer è stata Grobelna, unica giocatrice in doppia cifra, con 19 punti all’attivo, 9 i punti di Zakchaiou e 7 quelli di Skinner. In casa Zeleznicar Lajkovac 11 i punti di Zelenovic e 10 quelli della statunitense Terrell. Chieri affronterà nel prossimo turno della Coppa CEV le polacche del Grupa Azoty Chemik POLICE.

Foto LiveMedia/Andrea Amato