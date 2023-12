Hockey ghiaccio: Ritten passa ai rigori e mantiene la testa in Alps League 2023

Ritten vince ai rigori e mantiene la vetta della classifica. È questo uno dei principali responsi del Campionato Alps League 2022-2023 di hockey su ghiaccio. La squadra di Renon nello specifico si è imposta per 6-5 dopo i penalty con Vipiteno.

Una match scoppiettante quello andato in scena tra le due compagini, entrambe autrici di tre frazioni di alto profilo: già nel primo periodo la capolista ha imposto il suo gioco segnando tre reti contro le due degli avversari, questi ultimi abili a mantenere alto il livello ritrovandosi dopo quaranta minuti di gioco sul 5-4, per poi pareggiare i conti nell’ultimo atto prima di alzare bandiera bianca appunto con i calci di rigore.

Finisce all’extra time invece la disputa tra Cortina e Unterland, chiusa sul 3-3 nel tempo regolamentare e risolta con il goal della vittoria al 00:34 da Kayra. Vince anche Gherdeina che compie un vero e proprio blitz in casa dello Jesenice per 1-6.

Niente da fare invece per Fassa, caduta al cospetto del Salzburg 2 per 8-3. KO di misura infine per Merano, uscita sconfitta dalla partita contro Kitzbuhel per 4-5.

Foto: Max Pattis

