Basket, Ettore Messina: “Un’Olimpia di cuore per questa vittoria. Melli e Voigtmann sono stati eccezionali”

ASSAGO (MI) – L’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega, dopo lo stop dell’ultimo turno contro il Panathinaikos, trovando la terza vittoria negli ultimi quattro match della massima competizione cestistica continentale per club.

Le “Scarpette Rosse” al Forum d’Assago hanno superato con lo score di 76-67 il Baskonia salendo così a un record di 7 vittorie e 10 sconfitte in 17 partite giocate.

Al termine della partita, direttamente dalla sala stampa, ecco le dichiarazioni dei coach delle squadre, a cominciare da Dusko Ivanovic, per il Baskonia, per poi finire con Ettore Messina, per l’Olimpia Milano.

Dusko Ivanovic: “Sono stati meglio di noi, in particolare nella prima parte del match. Milano ha giocato con aggressività prendendo subito un vantaggio importante. Siamo entrati in campo senza grande intensità e questo ci è costato caro. Nel secondo tempo siamo migliorati, ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a rientrare. Oggi non abbiamo giocato di squadra, le individualità in questo contesto sono venute meno, anche perché nessun giocatore può vincere una partita da solo”.

Ettore Messina: “Per prima cosa vorrei ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato capendo la nostra situazione alla luce anche dell’infortunio occorsoci oggi (Shields, ndr). Complimenti a tutti i miei giocatori per quello che hanno fatto. Ringrazio in particolare Melli e Voigtmann per quello che hanno fatto in campo sotto tutti i punti di vista. Sono stati splendidi. Diego Flaccadori, poi, sta migliorando in tutti gli aspetti. Abbiamo difeso bene per tutta la gara o quasi, è stata una partita di grande cuore. Non siamo quasi mai andati in difficoltà. Una bella vittoria.

Non vorrei dimenticare Stefano Tonut: è stato molto presente e con la sua aggressività ha segnato il primo break importante della partita. Ha fatto una partita concreta.

Tanti infortuni? Il paradosso è che chi non è infortunato è più tranquillo, perché sa che giocherà tanti minuti. Di contro però va detto che capiterà, perché è capitato, che mancherà profondità e quindi sarà più difficile vincere le partite.

Napier? Un vuoto di playmaker colmato da un giocatore che ha già vinto uno scudetto e che conosce i compagni. E’ certamente bello vedere un’Olimpia che mette tutto sul campo”.

Il prossimo turno dell’Eurolega di basket vedrà l’Olimpia Milano impegnata fuori casa, in Grecia, il 2 gennaio contro l’Olympiakos.

