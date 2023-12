Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Renon, Gherdeina e Vipiteno, ko Fassa, Merano e Cortina

Ben otto match in programma nella serata di Alps Hockey League. Sette le squadre italiane impegnate con un computo complessivo di 3 vittorie e 4 sconfitte.

Renon piega Salisburgo con il punteggio di 4-2 e continua la sua corsa di testa, Bene anche Vipiteno che stende Kitzbuehel con il punteggio di 5-2 e si porta al sesto posto, raggiungendo Cortina che, invece, cede nettamente per 1-4 in casa contro Bregenzerwald.

Decima posizione complessiva per Merano che perde in casa contro Lustenau per 5-6 nonostante un tentativo di rimonta conclusivo. Perde anche Fassa per 3-5 contro Eisbaren, quindi dopo l’overtime inciampa anche Gherdeina sul campo di Linz. Infine gli Unterland Cavaliers vengono sconfitti in casa per 1-4 da Jesenice.

Nell’ultimo match in programma Celje piega Klagenfurt per 5-4 dopo overtime.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE

1 Rittner Buam SkyAlps 27 20 4 2 1 115 60 +55 65

2 EK Die Zeller Eisbären 27 16 4 4 3 106 74 +32 59

3 EC Bregenzerwald 27 15 6 1 5 105 81 +24 52

4 Red Bull Hockey Juniors 27 15 8 2 2 102 75 +27 51

5 SIJ Acroni Jesenice 27 13 8 3 3 98 77 +21 48

6 Wipptal Broncos Weihenstephan 27 14 8 0 5 101 81 +20 47

7 S.G. Cortina Hafro 27 12 8 4 3 95 75 +20 47

8 EHC Lustenau 27 10 12 3 2 103 109 -6 38

9 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 27 9 11 3 4 87 101 -14 37

10 HC Meran/o Pircher 27 11 14 1 1 95 114 -19 36

11 SHC Fassa Falcons 27 7 12 6 2 90 96 -6 35

12 HC Gherdeina valgardena.it 27 8 13 4 2 88 106 -18 34

13 Hockey Unterland Cavaliers 27 7 12 3 5 98 101 -3 32

14 Steel Wings LINZ AG 27 6 13 5 3 69 87 -18 31

15 HK RST Pellet Celje 27 5 19 2 1 67 113 -46 20

16 EC-KAC Future Team 27 5 21 0 1 60 129 -69 16

Credit: Max Pattis

